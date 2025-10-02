triplaとWebConnectionがタイにて戦略的パートナーシップを締結

tripla株式会社

宿泊施設向けITソリューションを展開するtripla株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO 高橋 和久、代表取締役CPO 鳥生 格、以下「トリプラ」）と、東南アジアを中心にホテル向けデジタルマーケティングおよびテクノロジーソリューションを展開するWebConnectionは、タイおよびインドネシア市場におけるホテル業界のDXを推進するため、戦略的パートナーシップを締結したことをお知らせします。

◼︎概要

本提携により、トリプラのAIチャットボットサービス「tripla Bot」、予約システム「tripla Book」、チャネルマネージャー*¹「tripla Link」などの各種サービスと、WebConnectionが提供するデジタルマーケティングおよびホテル向けテクノロジーを組み合わせ、宿泊施設向けに一体型のゲスト体験プラットフォームを提供してまいります。

両社の強みを活かし、タイおよびインドネシアの宿泊業界が直面する「テクノロジーの分断」や「業務効率の低下」といった課題に対する、実効性の高いソリューションを提供することで、宿泊施設の業務効率化、オンラインでの競争力強化、直販チャネルの最大化、顧客満足度向上を実現し、デジタル時代における持続的な成長を力強く支援してまいります。

（注）・*¹チャネルマネージャー：予約サイトからの宿泊情報を一元管理するシステム

■連携のメリット

- 直販およびチャネル予約の最大化直販サイト向けの使いやすい予約システムと、すべてのOTA（オンライン旅行代理店）をまとめて管理できる仕組みにより、予約の重複（オーバーブッキング）を防ぎ、売上の最大化をサポートします。- 24時間対応のゲストコミュニケーション「tripla Bot」により、よくある問い合わせ対応を自動化し、スタッフの業務負担を軽減。- 運用の効率化トリプラとWebConnectionの各システム間でのリアルタイムなデータ連携により、手動作業を削減し、正確な情報更新を実現。- ターゲットを絞ったインバウンド集客台湾やインドネシアの主要OTA（例：Lion Travel、Traveloka）と連携し、訪日・訪タイ旅行者からの予約拡大を図る。- 地域密着型のノウハウトリプラのグローバルテクノロジーと、WebConnectionの地域市場に関する深い知見を組み合わせ、各地域のニーズに最適化したソリューションを提供。

本パートナーシップによるサービス提供は、今後数ヶ月以内にタイおよびインドネシアのホテル向けに順次展開予定で、今後は、東南アジア全域への拡大を目指します。

◼︎WebConnection マネージングディレクター Jim Eawsakul氏 コメント

トリプラとの提携は、「すべてのホテルテクノロジーをひとつのプラットフォームで提供する」という私たちのビジョンを実現するための大きな一歩です。トリプラの先進的なゲスト対応技術と、当社のホテル流通・デジタルマーケティングの強みを組み合わせることで、これまでにない新しい価値をホテルに提供し、東南アジアのホスピタリティテック分野における新たな基準を築いていきます。

◼︎tripla株式会社 代表取締役CEO 高橋和久氏 コメント

WebConnectionとのパートナーシップを発表できることを大変嬉しく思います。東南アジア市場で高い専門性と信頼を持つWebConnectionと提携することで、弊社のAIチャットボットや予約システムなどのソリューションを、より多くのホテルに届けることが可能になります。この取り組みを通じて、タイおよびインドネシアの宿泊施設がインバウンド集客力の向上と業務の効率化を実現し、デジタル時代において競争力を高められるよう支援してまいります。

■tripla株式会社概要

トリプラは、宿泊業界に特化したSaaS型のサービスを提供しています。2017年1月にAIチャットボット「tripla Bot」の提供を開始して以降、自社予約比率向上と会員獲得を支援する予約エンジン「tripla Book」、宿泊施設に特化したCRM・マーケティング オートメーションサービス「tripla Connect」、広告運用代行サービス「tripla Boost」とサービスを展開。2022年11月東京証券取引所グロース市場に上場。

・会社名：tripla株式会社

・本社所在地：東京都新宿区西新宿4丁目15－3 住友不動産西新宿ビル3号館

・会社設立：2015年4月15日

・資本金：8億6,602万円（2025年7月末時点）

・代表取締役CEO：高橋 和久

・代表取締役CPO：鳥生 格

・URL：https://tripla.io/(https://tripla.io/)