「PAY.JP」、決済手段を拡充へ。まずは、「PayPay」決済を導入！

この度、BASEグループのPAY株式会社（所在地：東京都港区、代表取締役CEO：高野 兼一）が運営するオンライン決済サービス「PAY.JP（ペイドット ジェーピー）」は、多様化する決済ニーズに応えるため、決済手段の拡充を進めてまいります。まずは、2026年初頭よりキャッシュレス決済サービス「PayPay」を導入予定です。また、2026年中には、多様な決済手段の導入に加え、メールリンク型決済機能や、オンライン決済の導入をより簡単にするAIを活用した機能の提供も予定しています。

◼︎決済手段の拡充について

現在「PAY.JP」では、決済手段としてクレジットカードとApple Payがご利用可能です。近年、キャッシュレス化の加速や利用者の購買行動の多様化にともない、加盟店では幅広い決済手段を導入し、利用者の多様な支払いニーズに応えたいという要望が高まっています。こうした状況を踏まえ、「PAY.JP」では多様な決済手段をスムーズに導入できる基盤を整えるため、柔軟な拡張性を備えた新たなAPIを開発しています。新API実装後、最初の決済手段の追加として、登録ユーザー7,000万人（2025年7月時点）を超える国内最大級のキャッシュレス決済サービス「PayPay」を導入します。

◼️「PayPay」決済の導入について

導入予定：2026年初頭

利用対象：「PAY.JP」加盟店

決済手数料：物販／サービス3.5%、デジタルコンテンツ9.0% ※別途消費税が発生します

◼︎今後の展開

「PAY.JP」は今後も、多様な決済手段の導入を予定しています。さらに、加盟店の使用する管理画面から簡単に決済用リンクを作成してメールなどで共有することができるメールリンク型決済機能や、AI活用機能を拡充するためのMCPサーバーへの対応も見据えています。

これらの取組みにより引き続き、オンライン決済を必要とする事業者様の課題に寄り添い、決済システムの導入サポート等を通じて、事業成長の支援を拡大してまいります。

○ オンライン決済サービス「PAY.JP」 https://pay.jp(https://pay.jp)

「PAY.JP」は、開発者がスムーズに決済APIを組み込むことができるオンライン決済サービスです。シンプルなAPIと豊富なライブラリで、Webサービスやモバイルアプリにかんたんにクレジットカード決済を導入することができ、業界最低水準の手数料（Visa / Mastercard：2.59%～）プランを含む明確な料金体系と、スムーズなお申込みや審査のための丁寧で細かなカスタマーサポート体制で、多様な面から皆様のビジネスを支援しております。セキュリティ基準のPCI DSS v4.0に準拠した安全なセキュリティと情報管理のもとでサービスを提供しており、3Dセキュア2.0にも対応しています。また、資金調達サービス「PAY.JP YELL BANK（ペイドット ジェーピー エールバンク）」（ https://pay.jp/yellbank ）もご利用いただけるため、事業成長に必要な資金を柔軟かつスピーディーに調達することも可能です。



「PAY.JP」公式X @PAY_JP： https://x.com/PAY_JP

【PAY株式会社について】

「支払いのすべてをシンプルに」を企業ミッションに、開発者向けのオンライン決済サービス「PAY.JP」を開発・提供しています。インターネットとテクノロジーの発達により変化する現在の「お金」の在り方を最適化し、支払いのすべてをシンプルにすることで、お金を扱うすべての事業者・個人にとって、もっと豊かで便利な生活を提供いたします。

会 社 名： PAY株式会社 （英語表記 PAY, Inc.）

代 表 者： 代表取締役CEO 高野 兼一

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 2018年1月4日

資 本 金： 1億円（BASE株式会社100%子会社）

U R L ： https://pay.co.jp

事 業 内 容： オンライン決済サービスの企画・開発・運営

関 係 会 社： BASE株式会社

PAY株式会社はBASE株式会社の100%子会社です。



【BASE株式会社について】

会 社 名： BASE株式会社 （英語表記 BASE, Inc.）

証券コード： 4477

代 表 者： 代表取締役CEO 鶴岡 裕太

所 在 地： 〒106-6237 東京都港区六本木三丁目2番1号 住友不動産六本木グランドタワー 37F

設 立： 平成24（2012）年12月11日

資 本 金： 87億3,500万円（2024年12月末日現在）

U R L ： https://binc.jp

事 業 内 容： ネットショップ作成サービス「BASE」、購入者向けショッピングサービス「Pay ID」、資金調達サービス「YELL BANK」の企画・開発・運営

関 係 会 社： PAY株式会社、want.jp株式会社、株式会社Ｅストアー