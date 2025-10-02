『セブンナイツ Re:BIRTH』新伝説キャラの追加やイベントを開催する初のアップデートを実施
ネットマーブルは、10月2日（木）に、本格ファンタジーRPG『セブンナイツRe:BIRTH』（開発：Netmarble Nexus）において、正式リリース後初となるゲームのアップデートを実施いたしました。
本アップデートでは新キャラクター追加やイベントの開催をしております。
◆ファーストアップデートで2体の伝説キャラ「神楽」と「アメリア」参戦！
本アップデートより、2体の伝説キャラ「神楽」と「アメリア」が参戦いたします。
家宝「八蛇剣」を操る「神楽」は、卓越した霊力を持ち、「八蛇剣」や「蛇狩り」といったスキルを駆使します。
「神楽」参戦を記念して開催する「神楽ピックアップ召喚」では、「神楽」の獲得確率がアップするほか、「神楽強化イベント」では、「輝くスキル強化石」や「ピックアップキャラ召喚チケット」などの豪華報酬を獲得できます。
伝説キャラ「神楽」
攻撃型の伝説キャラ「アメリア」は、「通行禁止」や「ヒーロー登場」といったスキルを使用し、キャラ召喚やギルド戦交換所から入手可能です。
伝説キャラ「アメリア」
本アップデートでは、コンテンツ更新として20番目の新しいエリア「地の扉」が登場しており、さらに、「リナ」、「ルディ」、「カルマ」、「デロンズ」の新コスチュームも追加しております。
また、期間限定イベント「満月のお迎え：召喚」も開催中です。イベント期間中[満月召喚]の「ウィッシュリスト」に設定した旧セブンナイツの召喚確率が上昇します。
本アップデートの詳細や開催中のイベントについては公式フォーラムをご確認ください。
・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式フォーラム：10月2日アップデート詳細
https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/view/11/138
・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式フォーラム：開催中のイベント
https://forum.netmarble.com/sk_rebirth_jp/list/15/1
『セブンナイツRe:BIRTH』に関する詳細や最新情報は、公式サイトまはた公式Xでご確認いただけます。
・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式サイト
https://sena.netmarble.com/ja
・『セブンナイツRe:BIRTH』 公式X
https://x.com/sevenknights_jp
『セブンナイツ Re:BIRTH』アプリダウンロードサイト
・App Store
https://apps.apple.com/jp/app/-re-birth/id6479595079
・Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.tskgb
・公式サイト（Netmarble Launcher：PC）
https://sena.netmarble.com/ja
◆セブンナイツRe:BIRTHとは◆
『セブンナイツRe:BIRTH』は、全世界で1億ダウンロードを記録した『セブンナイツ』の正統なリメイク作品です。『セブンナイツ』特有の華やかなグラフィックと戦略性、手軽さを兼ね備えた「完成型ターン制バトル」と共に、全世界のユーザーをを魅了した「伝説」が新たに始まります。当時の感動を丸ごと受け継いだ『セブンナイツRe:BIRTH』のエバン遠征隊の冒険物語の世界へ皆様をご招待いたします。
◆セブンナイツRe:BIRTHについて◆
［ タイトル ］セブンナイツRe:BIRTH
［ ジャンル ］ 本格ファンタジーRPG
［ 開発］ Netmarble Nexus
［ 対応端末 ］ Android ver.8.0以降 ／ iOS ver.15.0以降
［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）
［ サービス開始日 ］ 2025年9月18日
◆Netmarble Corp.（ネットマーブル）について◆
2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。
KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ ポケット』、『神之塔：NEW WORLD』、『リネージュ2 レボリューション』、『マーベル・フューチャーファイト』、『二ノ国：Cross Worlds』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。
日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。
本プレスリリースの情報掲載及び画像使用の際は、下記の権利表記をお願いいたします。
(C) Netmarble Corp. & Netmarble Nexus Inc. All Rights Reserved.
※記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。