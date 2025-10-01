キャリアもプライベートも子育ても。“第四の居場所”が働く女性の可能性をひらく -- NewMeコミュニティ「Fourth」始動

NewMe株式会社

キャリアもプライベートも子育ても。人生を自分らしくハンドリングしたいあなたへ。

会社や肩書きを越えて、同世代の仲間と等身大で語り合える「第四の居場所（Fourth Place）」が誕生します。

女性のキャリア支援を展開するNewMe株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：篠原さくら、以下NewMe）は、利害関係のない仲間とキャリアもライフも同じ熱量で語り合える新コミュニティ「Fourth（フォース）」を2025年11月より開始します。

Fourth立ち上げの背景

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=q3UP7GLlAuY ]

家庭（ファーストプレイス）、職場（セカンドプレイス）のいずれでもない、安心して等身大で語り合える場は、働く女性にとってまだ少ないのが現状です。ロールモデル不足や、同じ温度感で相談できる仲間の不在といった課題は、多くの方に共通しています。

NewMeはこれまで、年間20回のキャリアイベント、メディア「NewMe Story」、YouTube「NewMe Ch」、転職支援サービス「NewMe Jobs」を通じて、女性が自分らしくキャリアを築くための情報発信や伴走を行ってまいりました。その中で寄せられたのが、「仕事を頑張る女性同士が安心して語り合える場が欲しい」という声です。

その声に応える形で誕生したのが、コミュニティ「Fourth」です。職場でも家庭でも居心地のいい場所でもない“第四の居場所”として、働く女性が自分と向き合い、新しい可能性を見つけられることを目的としています。

Fourthで提供するもの

「Fourth」では、オンラインでの交流を基盤としつつ、メンターや仲間とのつながりを通じて、キャリアやライフを前向きに考えるきっかけを提供いたします。「キャリアもプライベートも子育ても諦めたくない」。そんな想いを持つ女性たちにとって、安心して一歩を踏み出せる場所になることを目指しています。

申込方法

会費：月額3,300円（税込）

一次募集 お申込み期間：2025年10月1日(水)～10月24日(金)23:59

※先着順・定員に達し次第募集を終了いたします。それ以降のお申し込みについては、時期を見て改めてご案内いたします。

活動開始：2025年11月3日(月)

詳細・お申込先：こちら(https://newmenewme.notion.site/Fourth-25a01f7c873b809fab27f0df6580060c#25a01f7c873b809fab27f0df6580060c)より

コミュニティに込めた想い

「Fourth」は、働く女性がキャリアもプライベートも前向きに楽しむためのきっかけや繋がりを提供する場です。ロールモデルを一人に定めるのではなく、多様な人々から必要な部分を取り入れる「パーツモデル」の考え方を重視し、自分らしいキャリアやライフを築くことを支援してまいります。

創業から2年間で累計4,000名を超える女性たちと出会い、イベント後も語り合いが自然に続く光景を数多く目にしてきました。そうした体験こそが「Fourth」の原点であり、利害関係のないつながりを育てる場としての価値であると考えています。

■NewMe株式会社について

NewMe株式会社は「人生を自分でハンドリングし、前向きに生きる女性を増やす」をビジョンとして、2023年6月に創業いたしました。 20-30代、ミドル～ハイクラスの女性向け転職サービス「NewMe Jobs」、女性のキャリアに特化したメディア「NewMe Story」、キャリア・ライフに忙しく毎日を生き抜くミレニアル世代女性に向けたYouTube「NewMe Ch/笹川友里」、キャリアイベントなどの事業を展開しています。

■会社設立の背景

共同創業者の笹川はTBSテレビで制作ADからアナウンサーへの異動という特異なキャリアを歩み、篠原は新卒から一貫してHR領域に従事してまいりました。両者はそれぞれの立場で「女性が仕事を前向きに楽しみながらキャリアを継続する難しさ」に直面し、相談を受けることが多かった経験を起業の原点としています。

女性のキャリアは結婚・出産・育児などライフイベントの影響を受けやすく、年齢やステージの変化によって悩みが生じやすいのが現実です。ミレニアル世代の女性へのヒアリングを重ねた結果、「女性ならではのキャリアの悩みを安心して相談できる場がない」という状況を強く認識し、その解決を目指して2023年11月に事業を開始いたしました。

■会社概要

会社名 : NewMe株式会社

所在地 : 東京都渋谷区渋谷2-7-14VORT AOYAMA 403

代表者 : 代表取締役CEO 篠原 さくら・代表取締役CCO笹川 友里

事業開始 : 2023年11月

事業概要 : 女性向けキャリア支援事業

コーポレートサイトURL：https://newme-inc.jp/

サービス等URL:

20-30代、ミドル～ハイクラスの女性向け転職サービス NewMe Jobs：https://newmejobs.jp/

女性のキャリアに特化したメディアNewMe Story：https://newmestory.jp/story/

キャリア・ライフに忙しく毎日を生き抜いているミレニアル世代の女性に向けたコンテンツを配信する「NewMe Ch/笹川友里」：https://www.youtube.com/@NewMe_ch_2024

■問い合わせ先

NewMe広報担当 pr@newme-inc.jp