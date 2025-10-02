大盛況だったハロウィンイベントがアップデートされて復刻！イベントをプレイして外見アバターを獲得しよう！北欧神話オープンワールドRPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』

株式会社カカオゲームズジャパン

株式会社カカオゲームズは、2025年10月2日（木）、北欧神話オープンワールドRPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング(iOS/Android/PC)』において、ハロウィンイベントを開始することを発表いたしました。2023年と2024年大盛況だったハロウィンイベントと外見アバターが復刻します。

◼️プレイするだけでハロウィンの外見アバターがもらえる！復刻イベント「不気味なかぼちゃ：交換所」イベント開催中

イベント期間中、パーティダンジョン「ハロウィンの悪夢」をクリアして獲得できる「不気味なかぼちゃ」を集めると、ハロウィン外見アバターをはじめ、キャラクターを強化できる豊富な報酬と交換することができるイベントを開催中！

※獲得した外見アバターは11月27日（木）04:00まで使用できます。また、獲得した外見アバターを永久保有したい場合は10月30日（木）04:00まで購入する必要があります。

▼イベント期間

2025年10月2日(木)メンテナンス後～2025年11月6日(木)4:00

「イベント」に関する詳細は、お知らせをご確認下さい。

https://jp-odin.kakaogames.com/event/view/?id=1811

◼️ログインするだけで「煌めくブロックの万能鍵箱」がもらえる！ハッピーハロウィン！21日ログインイベント

ゲームに毎日ログインするだけで「煌めくブロックの万能鍵箱」をはじめ、「トレンダルの欠片」、「聖なる加護石召喚券」など豪華アイテムが獲得できます。

▶︎「ハッピーハロウィン！21日ログイン」イベント期間

2025年10月2日(木)メンテナンス後～2025年11月6日(木) 4:00

「イベント」に関する詳細は、お知らせをご確認下さい。

https://jp-odin.kakaogames.com/event/view/?id=1810

■『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』とは？

北欧神話をテーマにしたクロスプラットフォーム対応のオープンワールドRPGです。まるで実写のような華麗なハイクオリティグラフィックを実現し、スマートフォンはもちろん、PCでもプレイできるクロスプラットフォームゲームとしてサービス予定です。プレイヤーはミズガルズ、ヨトゥンヘイムなど北欧神話に登場する壮大な大陸を自由に駆け回り、湖を泳ぎ、崖を登り、空を飛ぶなど、リアルに描写された壮大なフル3Dの次世代オープンワールドが体験できます。

本作は2021年に韓国でリリースし、両ストア(App Store/Google Play)で3ヶ月以上売上(セールス)ランキング1位を記録し、同年度の韓国ゲーム大賞を受賞しました。さらに、翌年には台湾・香港でもリリース当日にApp Storeにて売上ランキング1位を記録し、同年Google Playゲームアプリ優秀賞を受賞するなど、グローバルでも人気を博しています。

■アプリ概要

タイトル ：オーディン：ヴァルハラ・ライジング(ODIN: Valhalla Rising)

ジャンル ：北欧神話オープンワールドRPG

プラットフォーム ：クロスプラットフォーム(iOS/Android/PC)

対応端末 ：iOS 12.0以上、Android 11.0以上

PC ：Intel i5 3.0Ghz以上 / 8GB RAM / GeForce GTX 10XX以上

正式サービス日 ：2023年6月15日

価格 ：基本プレイ無料(一部アイテム課金制)

公式サイト ：https://jp-odin.kakaogames.com

公式X(Twitter) ：https://twitter.com/Odin_JP

公式YouTube ：https://www.youtube.com/@odin_jp

公式Discord ：https://discord.gg/BQpwuFFYyn

コピーライト：(C) Kakao Games Corp. & LIONHEART STUDIO. All Rights Reserved.

■会社紹介

《Publisher》

Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com)

Kakao Games（代表取締役：ハン・サンウ）は、韓国のIT企業Kakao傘下のゲーム会社であり、モバイルおよびPC向けの多様なゲームタイトルを展開しています。

2020年のKOSDAQ上場以降、『PUBG』『Path of Exile 2(POE2)』『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』『アーキエイジウォー』『ウマ娘 プリティーダービー』など、カジュアルからハードコアまで幅広いジャンルをカバー。

また、Lionheart Studio、XLGAMES、Ocean Drive Studio、METABORA（Kakao Friends IPを活用したカジュアルゲーム・ブロックチェーン展開）、Kakao VX（スポーツ×エンタメ事業）などの子会社とのシナジーを通じ、幅広い市場への展開を進めています。



《Developer》

LIONHEART STUDIO Corp. (https://www.lionhearts.co.kr)

ライオンハートスタジオは、アクションRPG『ブレード』の生みの親であり韓国ゲーム業界屈指の開発者であるキム・ジェヨン代表が2018年に設立した開発社です。2021年６月にリリースしたMMORPG『オーディン：ヴァルハラ・ライジング』(以下、オーディン)は17週連続でGoogle Play売上ランキング1位を記録し、同年の大韓民国ゲーム大賞を含むゲーム関連受賞4冠という偉業を達成し、設立から３年で名立たる開発会社と肩を並べるほどの成長を遂げています。現在、オーディンのグローバルサービスの準備を進めつつ、次期作の開発にも着手しており、総合開発会社としてさらに飛躍してまいります。