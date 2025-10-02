群馬県立産業技術センターにおける協働運搬ロボット（THOUZER）展示のお知らせ

みずほリース株式会社

みずほリース株式会社（以下「みずほリース」）は、群馬県立産業技術センターにおいて、デモ機として保有する株式会社Doog（以下「Doog」）製の協働運搬ロボット「THOUZER」（以下「サウザー」）を、株式会社千代田組（以下「千代田組」）と連携のうえ、2025年10月1日より約1ヵ月間に亘り展示することをお知らせいたします。

展示期間中は、ご来場頂いた群馬県内の中小企業様にサウザーをご覧頂き、またご希望の場合には現地デモ等を実施しながら、群馬県内中小企業様の業務DX化を支援してまいります。

みずほリースにおけるロボティクスビジネスの推進について

みずほリースは、「ニーズをつなぎ、未来を創る」というミッションのもと、既存事業の枠組みに留まることなく、事業パートナーとの連携・協業による新たな事業領域に挑戦を続けています。今後の社会基盤を支えるロボティクス分野への取り組みを推進することで、製造・物流をはじめとした、人手不足を課題としている全ての業界でのロボットの普及に積極的に関与し、持続可能な社会の実現に貢献していきます。

（ご参考）群馬県立産業技術センターについて

群馬県立産業技術センターは、「技術と人が、企業を支える」を理念に、試験・分析、機器利用、共同研究、人材育成など多角的な支援を通じて、地域産業の高度化と競争力強化に貢献しています。また、センター内に設置された「デジタルソリューションラボ（DSL）」では、スマートファクトリー化を目指す企業に向けて、5G・IoT・AI・ロボットなどの先端技術を活用したソリューションを展開し、地域産業のDX推進と持続可能なものづくりの未来に貢献しています。

HP： https://dsl.gunma.jp/

（ご参考）千代田組について

千代田組は、「つなぎ、つむいで、組（なかま）とつくる」という理念のもと、社会・産業インフラ分野で多様なソリューションを展開しています。近年では、サウザーを中心としたロボティクス事業にも注力。工場や物流現場における自動搬送や省力化を支援し、IoT連携やカスタマイズ対応を通じて、持続可能な社会の実現に貢献しています。

HP：https://www.chiyodagumi.co.jp/

（ご参考）Doogについて

Doogは、「人とロボットの協働による笑顔の創造」を理念に、移動ロボットの研究開発・製造を行うテクノロジー企業です。既存の枠組みにとらわれず、製造・物流・医療・サービス分野など多様な業界に向けて、柔軟性と拡張性に優れたロボットソリューションを提供。人手不足や業務効率化といった社会課題の解決に貢献し、持続可能な未来の実現を目指しています。

（ご参考）サウザーについて

サウザーは、人の後を自動で追従する機能や、ルート記憶・ライントレースなど多彩な走行モードを備え、現場の省力化と安全性向上を支援します。コンパクトな設計と高いカスタマイズ性により、製造・物流・医療など幅広い業界で導入が進んでおります。

HP：https://doog-inc.com/

【展示風景】※手前がみずほリース保有のデモ機（スタンダードタイプ）

