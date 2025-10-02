アイザック株式会社、株式会社CIVIQのAI営業エージェントサービス「SmartSales AI」を買収

アイザック株式会社

アイザック株式会社（東京都渋谷区、代表取締役CEO：田中和希、以下「アイザック」）は、株式会社CIVIQ（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：若月寛明、以下「CIVIQ」）が展開していたAIを活用した営業エージェントサービス「SmartSales AI」を買収しました。併せて、同事業を牽引してきた若月寛明氏を事業責任者に迎え、アイザックはAI領域での事業展開をさらに加速するとともに、「次世代のエゴにベットする」という成長戦略のもと新たな価値創出を推進してまいります。

■ SmartSales AI について

SmartSales AIは、商談獲得やアポ品質の向上をAIを用いて実現する「営業AIエージェント」を提供しています。メールやフォーム営業、テレアポ、手紙営業などさまざまな営業手法を最適化・自動化することで、顧客企業の営業活動の効率化を支援します。

さらに、顧客データの分析・活用を通じた営業戦略の立案や改善をサポートすることで、営業チームがより戦略的な業務に集中できる環境を提供します。



SmartSales AI 公式：https://smart-sales.ai/

■ 「SmartSales AI」事業買収の経緯

アイザックはパーパスに「全ての挑戦者が、生涯働きたいと思える場所をつくる」を掲げ、AI領域におけるプロダクト開発に積極的に取り組んできました。既存プロダクトでも、AIを活用したユーザー体験の向上や新たな価値提供を進めており、AIパートナー事業「Aimy」をはじめ、幅広い領域で実績を積んでいます。



今回の事業買収は、アイザックが今後の成長の核と位置付けるAI領域での事業展開をさらに加速することを目的として実施されました。

SmartSales AIの営業自動化や顧客データ分析による実践的なAI活用の知見と、アイザックのプロダクト開発力・経営サポートを結集することで、双方の強みを活かしたAI領域における新たなソリューション提供を目指します。

＜今後の展開について＞

■ AI領域での事業展開を加速する、イベント開催のお知らせ

- AI領域での新規事業創出AIの技術を活用した新たな事業の創出を目指します。既存プロダクトとの連携や機能拡充を通じ、顧客企業に更なる価値を提供するため、新規事業の可能性について積極的に検討を進めていきます。- 事業創造への挑戦を支える環境を提供アイザックでは、事業と組織の両面で「挑戦と実験」が自然に生まれ続ける環境を推進しています。自らの事業アイデアを軸に事業に参画できる仕組みを整備し、個人が自律的に動きつつ仲間と連携して事業価値を創出できる体制を構築しています。さらに、アイザックグループでは「次世代のエゴにベットする」をコンセプトに、事業アイデアを起点とした採用制度「事業アイデア採用（エゴ採用）」も実施中です。強い仮説や挑戦したい構想を持つ個人の挑戦を受け入れ、採用者には最大3,000万円の事業資金支援や事業化体制の構築サポートを提供します。エゴ採用のエントリーはこちら :http://forms.gle/o2FgBMBPG2whfsxu7

AI領域での事業展開をさらに加速する取り組みの一環として、アイザックは2025年10月16日（木）に、事業創造に関わるプロフェッショナルを対象としたイベントを開催します。



第1回は「20～30代起業家・事業責任者向け｜生成AI×事業戦略 ～0→1の挑戦とM&Aの裏側～」として実施予定。生成AIを活用した事業創造の実例や、事業戦略・組織運営の最新知見を共有し、挑戦者同士が議論・交流できる場を提供します。

今後も同様テーマで複数回の開催を予定し、AIを活用した事業戦略やプロダクト開発の知見を継続的に発信していきます。

■ 代表コメント（アイザック株式会社 代表取締役CEO 田中和希）

応募はこちら :https://connpass.com/event/370147/

まさに挑戦者を体現する、スマートセールスチームをアイザックに迎え入れられてとても嬉しく思います！

スマートセールスという生成AI時代の先端を走るプロダクトを僕らの研究室の中でさらに育てていくことはもちろん、この素晴らしいプロダクトを作ったチームとさらにたくさんの実験をできることにワクワクしています！

■会社概要

アイザックグループは、「世の中を、実験しよう。」をミッションに掲げるラボラトリーカンパニーです。

100％自己資本・黒字経営という揺るぎない基盤のもと、次世代の“エゴ”にベットし、常に新たな時代の選択肢を創造し続けています。主なグループ会社には、ArtX株式会社（アート×テクノロジー）、リンク株式会社（マッチングサービス）などがあります。

会社名: アイザック株式会社 / aisaac inc.

代表取締役CEO: 田中和希

設立: 2015年12月

所在地: 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-10-1 フジワラビルディング 2F

事業内容: Webサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://aisaac.jp/

X: https://x.com/aisaaclab

note: https://note.com/aisaac_inc