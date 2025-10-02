11/24（月・祝）開催！第５回名護屋城大茶会関連イベント「～人気学者４人が集結～　名護屋城プレミアムフォーラム」のチケットを「チケットペイ」にて販売開始！

株式会社ペイメントフォー

佐賀県では、名護屋城跡・陣跡への来訪を促進し、その歴史的価値を発信する「はじまりの名護屋城。」プロジェクトに取り組んでいます。

この取組の一環として、武将オールスターが集結し、人々の交流によって茶の湯や能などの華やかな文化が花開いた肥前名護屋城を舞台に「第５回名護屋城大茶会」を開催します。豊臣秀吉の拠点として築かれた城で、唯一全体的な遺構を見ることができることから「近世城郭遺構の至宝」と評される名護屋城跡は、今年、特別史跡指定70周年を迎えます。これを記念し、今年の大茶会では、全国のお城ファン・歴史ファンに大人気の城熱の祭典「出張！お城EXPO」とのコラボ開催が決定しました。

今回はなんと、お城好きで知られる俳優・高橋英樹氏をはじめ、歴史ファン必見の歴史学者オールスターによる名護屋城の価値を読み解くトークショーを多数開催します。また、全国各地から名護屋にゆかりのあるお城ブースが集結し、お城の魅力紹介やグッズ販売などを行います。さらに、「加賀百万石の祖」前田利家の陣跡での新発見を紹介する最新発掘調査成果速報や、学芸員をはじめとしたお城スペシャリストと巡る城跡ガイドツアーも開催します。加えて、呈茶や能、狂言などの文化体験はもちろん、「名護屋城マルシェ」では唐津グルメや武将ゆかりのグルメなど、味覚でも名護屋の魅力を堪能できます。

今年はパワーアップして11月23日、24日の2日間開催です。

その関連イベントとして、11/24（月・祝）に、歴史学者オールスターによる「プレミアムフォーラム」を開催、現在チケット販売中です！

■イベント詳細

【イベント名】～人気学者４人が集結～ 名護屋城プレミアムフォーラム

【開催日時】令和７年11月24日（月・祝）

【会場】名護屋城博物館ホール

【出演】

駿河台大学教授 黒田 基樹氏

多摩大学客員教授 河合 敦氏

滋賀県立大学名誉教授 中井 均氏

健康科学大学特任教授 平山 優氏

【チケット】

指定席：ひとり4,000円（先着販売）

※別途システム使用料がかかります。

https://www.ticketpay.jp/booking/?event_id=58360

