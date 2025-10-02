『GUILTY GEAR -STRIVE-』ソル、カイ、ディズィー、ブリジット、ファウストたちの新作アパレル＆グッズがCOSPAより登場！【株式会社コスパ】

『GUILTY GEAR -STRIVE-』新作アパレル＆グッズがCOSPAより登場！

公式キャラクターアパレル・グッズのCOSPA（コスパ）ブランドより『GUILTY GEAR -STRIVE-』新作アパレル＆グッズが登場。


『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、ソル、カイ、ディズィー、ブリジット、そしてファウストたちのＴシャツが一挙登場。それぞれのステッカーやバッグなども揃います。



これら新商品は、2025年12月発売予定でコスパオフィシャルショップ、コスパ通販ほかにて予約受付中。


◆COSPA（コスパ）／『GUILTY GEAR -STRIVE-』商品情報はこちら


https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00294/mode/series



■商品情報


ブリジット 袖リブロングスリーブTシャツ




商品名：ブリジット 袖リブロングスリーブTシャツ


発売日：2025年12月中旬予定


価格：4,290円（税込）




GUILTY GEAR -STRIVE- Tシャツ



ソル＝バッドガイ Tシャツ



カイ＝キスク Tシャツ



クイーン・ディズィー Tシャツ



ブリジット「帰ってきたキルマシーン」Tシャツ




ファウスト「エキサイティング骨折」Tシャツ


商品名：GUILTY GEAR -STRIVE- Tシャツ


商品名：ソル＝バッドガイ Tシャツ


商品名：カイ＝キスク Tシャツ


商品名：クイーン・ディズィー Tシャツ


商品名：ブリジット「帰ってきたキルマシーン」Tシャツ


商品名：ファウスト「エキサイティング骨折」Tシャツ


発売日：2025年12月中旬予定


価格：各3,300円（税込）




GUILTY GEAR -STRIVE- ラージトート


商品名：GUILTY GEAR -STRIVE- ラージトート


発売日：2025年12月中旬予定


価格：1,980円（税込）






ソル＝バッドガイ 屋外対応ステッカー

カイ＝キスク 屋外対応ステッカー



クイーン・ディズィー 屋外対応ステッカー

ブリジット 屋外対応ステッカー

ラムレザル＝ヴァレンタイン 屋外対応ステッカー

商品名：ソル＝バッドガイ 屋外対応ステッカー


商品名：カイ＝キスク 屋外対応ステッカー


商品名：クイーン・ディズィー 屋外対応ステッカー


商品名：ブリジット 屋外対応ステッカー


商品名：ラムレザル＝ヴァレンタイン 屋外対応ステッカー


発売日：2025年12月中旬予定


価格：各770円（税込）



■権利表記

(C)ARC SYSTEM WORKS



発売元：株式会社コスパ



ブランド：COSPA（コスパ）


┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。



