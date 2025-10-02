『GUILTY GEAR -STRIVE-』ソル、カイ、ディズィー、ブリジット、ファウストたちの新作アパレル＆グッズがCOSPAより登場！【株式会社コスパ】
『GUILTY GEAR -STRIVE-』新作アパレル＆グッズがCOSPAより登場！
公式キャラクターアパレル・グッズのCOSPA（コスパ）ブランドより『GUILTY GEAR -STRIVE-』新作アパレル＆グッズが登場。
『GUILTY GEAR -STRIVE-』より、ソル、カイ、ディズィー、ブリジット、そしてファウストたちのＴシャツが一挙登場。それぞれのステッカーやバッグなども揃います。
これら新商品は、2025年12月発売予定でコスパオフィシャルショップ、コスパ通販ほかにて予約受付中。
◆COSPA（コスパ）／『GUILTY GEAR -STRIVE-』商品情報はこちら
https://www.cospa.com/cospa/itemlist/id/00294/mode/series
■商品情報
ブリジット 袖リブロングスリーブTシャツ
商品名：ブリジット 袖リブロングスリーブTシャツ
発売日：2025年12月中旬予定
価格：4,290円（税込）
GUILTY GEAR -STRIVE- Tシャツ
ソル＝バッドガイ Tシャツ
カイ＝キスク Tシャツ
クイーン・ディズィー Tシャツ
ブリジット「帰ってきたキルマシーン」Tシャツ
ファウスト「エキサイティング骨折」Tシャツ
商品名：GUILTY GEAR -STRIVE- Tシャツ
商品名：ソル＝バッドガイ Tシャツ
商品名：カイ＝キスク Tシャツ
商品名：クイーン・ディズィー Tシャツ
商品名：ブリジット「帰ってきたキルマシーン」Tシャツ
商品名：ファウスト「エキサイティング骨折」Tシャツ
発売日：2025年12月中旬予定
価格：各3,300円（税込）
GUILTY GEAR -STRIVE- ラージトート
商品名：GUILTY GEAR -STRIVE- ラージトート
発売日：2025年12月中旬予定
価格：1,980円（税込）
ソル＝バッドガイ 屋外対応ステッカー
カイ＝キスク 屋外対応ステッカー
クイーン・ディズィー 屋外対応ステッカー
ブリジット 屋外対応ステッカー
ラムレザル＝ヴァレンタイン 屋外対応ステッカー
商品名：ソル＝バッドガイ 屋外対応ステッカー
商品名：カイ＝キスク 屋外対応ステッカー
商品名：クイーン・ディズィー 屋外対応ステッカー
商品名：ブリジット 屋外対応ステッカー
商品名：ラムレザル＝ヴァレンタイン 屋外対応ステッカー
発売日：2025年12月中旬予定
価格：各770円（税込）
■権利表記
(C)ARC SYSTEM WORKS
発売元：株式会社コスパ
ブランド：COSPA（コスパ）
┗ 「HOBBYを着て街に出よう！」作品やキャラクターへの愛を表現できるグッズやアパレルを展開。Tシャツを中心に、幅広い世代に向けて多彩な商品を提供しています。
※商品の写真および画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※商品は素材（生地等）・仕様が予告なく変更いたします。
※画像・テキストの無断転載、及びそれに準ずる行為を一切禁止致します。
■COSPA（株式会社コスパ）公式SNS
X ／ https://x.com/cospa_inc
Instagram ／ https://www.instagram.com/cospa_inc/
YouTube ／ https://www.youtube.com/@cospa_inc
■商品に関する詳細、お問合せ先
コスパ公式サイト https://www.cospa.com/
お問合せ先 https://www.cospa.com/inquiry （お問合せフォーム）
◆COSPAは2025年5月で30周年！
株式会社コスパは1995年の創業から2025年で30周年をむかえます。
ゲームやアニメ、マンガなど多彩なタイトルの公式ライセンス商品を幅広く展開。毎週の新商品は「Tシャツ」などのアパレルや「つままれ」などのグッズをはじめ、公式コスチュームなど、今では年間2,500アイテム以上を世におくり出し続けています。
《COSPA(コスパ)30周年特設ページ》
https://www.cospa.com/30th/
《展開ブランド》
公式キャラクターアパレル・グッズ
「COSPA(コスパ)」https://www.cospa.com/cospa/
「二次元コスパ」https://www.cospa.com/nijigencospa/
公式キャラクターコスチューム
「COSPATIO(コスパティオ)」https://www.cospa.com/cospatio/
「COSYUME(コスユメ)」https://www.cospa.com/cosyume/