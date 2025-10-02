ABEMA番組「For JAPAN -日本を経営せよ-」10月期にCBTソリューションズ代表 野口功司が出演！

株式会社シー・ビー・ティ・ソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業の株式会社CBTソリューションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野口功司）が、毎週金曜日21:30～22:00に放送されるABEMA番組『For JAPAN -日本を経営せよ-』の10月放送回に準レギュラーとして出演します。

2025年10月は、イェール大学助教授で経済学者の成田 悠輔氏とも共演いたします。

左から平井 理央、成田 悠輔、野口 功司、古舘 伊知郎

ABEMA番組「For JAPAN」は、実績のある経営者が日本の課題に挑む全く新しい「実績重視」の政治トーク番組です。参画している経営者たちが日本の諸問題について語り合う中で学びや気づきを与え、これからの日本を成長させることを目的としています。

毎月一つのテーマが設定されており、10期のテーマ「ニッポンの「人事・人材」の大問題」は10月3日(金) 21:30～22:00より4週連続にて放送されます。

■10月期テーマ「ニッポンの「人事・人材」の大問題」放送スケジュール

2025年10月03日(金) 21：30～22：00

2025年10月10日(金) 21：30～22：00

2025年10月17日(金) 21：30～22：00

2025年10月24日(金) 21：30～22：00

■ABEMA番組「For JAPAN」について

本物の実績のある経営者が日本課題に挑む全く新しい「実績重視」の政治トーク番組！

-日本の政治シーンに『経営力』はあるのか-

日本の未来を憂う無数のトーク番組。

しかし出演しているコメンテーターに実績はあるのか？

110兆円を動かす「政治家」に経営経験はあるのか？

経営経験もない人間が毎年途方もない金額を動かし、

30年以上成長できない日本。本物の実績のある経営者が日本課題に挑む！

【番組概要】

・放送日時：毎週金曜日 21:30～22:00

・放送媒体：ABEMA

・メインMC：古舘伊知郎

・アシスタントMC：平井理央

・ゲスト：橋下 徹（元大阪府知事）

・プロジェクトWEBサイト：https://forjapan-project.com/

・ABEMA URL：https://abema.tv/video/title/221-273

・For JAPAN公式YouTubeチャンネル：https://youtube.com/@forjapan_project

■メディア関係について

現在、CBTソリューションズ代表取締役社長 野口 功司は、「令和の虎」「For JAPAN」「就活NEO」などYouTubeをはじめとする多数メディアに出演し注目を集めています。

野口功司の第二章として、日本の未来を支える経営者を育成・支援するべく初著書「ビジネス革命 99の極意」の執筆や、野口塾の開講・Xアカウントではビジネス系交流グループの開設など積極的に活動しています。

メディアへの出演オファーや、自社で運営しているYouTubeチャンネルへの出演依頼など、ご相談お待ちしております。

メディア出演に関する問い合わせ :https://hw.cbt-s.info/inquiry/user/inquiry/1

著書：ビジネス革命 99の極意(https://amzn.to/4lUGClZ)（Amazon(https://amzn.to/4lUGClZ)にて販売中 / 全国書店にて取り扱い中）

▼自社YouTubeチャンネル

・野口功司の日本未来会議（@CBTS-mch(https://www.youtube.com/@CBTS-mch)）

・CEO STORY's【 経営者対談チャンネル 】（@CBTS-ch(https://www.youtube.com/@CBTS-ch)）

CEO STORY's 出演者はこちら :https://forms.gle/ThAYQ9iEv3888mPAA「CEO STORY's」は、企業の内面的な価値や代表の想いにフォーカスし、その魅力を広く発信するプロジェクトです。失われた30年、少子高齢化や多様化が進む現在こそ、本当に価値ある中小・ベンチャー企業がもっと輝かなくてはなりません！まだ知られていない優良企業にスポットライトを当て、未来を担う日本企業を応援していきます。

■野口 功司 プロフィール

株式会社CBTソリューションズ 代表取締役 野口 功司

株式会社CBTソリューションズ

代表取締役 野口 功司（のぐち こうじ）

1973年生まれ、宮崎県出身。宮崎大学工学部卒業後、96年富士ソフトABC株式会社に入社。株式会社オラクル、他外資系を中心に転職7回を経て、2009年、資格・検定に関するマーケットを成長させるビジネスを行う、株式会社CBTソリューションズを設立。ITを駆使し、試験業界を牽引。年商100億を達成し成長中。経営者育成をテーマにIU大学客員教授。「令和の虎」「For JAPAN」「就活NEO」など各種メディア出演中。

【会社概要】

株式会社CBTソリューションズ

試験業界を牽引するITベンチャー企業として、試験の申込から受験料決済、受験、採点、合否判定処理等の全てをIT化するCBTサービスを提供。

全国47都道府県にテストセンターを展開し、CBT市場では、国内80%以上のシェアを誇ります。また、資格を世の中に正しく伝える学びのメディア『日本の資格・検定』の運営等、様々なサービスで業界を牽引しています。

代表者 ：代表取締役社長 野口功司 設立年月：2009年5月

所在地 ：東京都千代田区神田練塀町3 AKSビル6階

企業ホームページ： https://cbt-s.com

主要事業

試験運営総合委託サービス(CBT・PBT・IBT)、受験サポートシステム構築サービス

事務委託・印刷・データ処理・分析サービス

学びのメディア『日本の資格・検定（https://jpsk.jp）』の運営

直営テストセンター（歌舞伎座・横浜・岡山・神戸・仙台・札幌）の運営（https://cbt-s.com/professional-tc）)

