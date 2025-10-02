TikTok Shopライブで1.1億円を突破!! 京極琉、TikTok公式イベント3回連続日本1位＆ブランドコラボでも高実績

日本最大のライバー事務所Live Commerce Japan 所属ライバー 京極琉が、TikTok Shop上の最新イベントにて 累計売上1.1億円（GMV） を達成しました。

株式会社Kyogoku

過去3回にわたる TikTok 公式イベント期間でもすべて 1位 を獲得しており、その圧倒的な配信力と継続性が改めて証明されました。

また、京極琉は自社ブランド商品の販売にとどまらず、外部ブランドとのコラボレーションでも顕著な成果を挙げています。



具体的には以下の通りです

Dr.Kozu約300万円

医療・美容領域を含むコスメブランドとのコラボMIAVIE約500万円美容・ケア商品を扱うブランド

TOKYO Select（アパレル）

ライブ販促約600万円ファッションアイテムを中心とするブランドで高売上を記録。

これらの成果は、「ライブ配信という場」で他ブランドの商品価値を効果的に伝え、即時購買を促せる力量を備えていることの証左です。

■ 背景と強み：なぜ京極琉は「売れるライバー」になれたか 即時購買を引き出す仕掛け

配信開始直後から興味を引きつけ、視聴者との双方向コミュニケーションを通じてその場で疑問を解消。購買まで自然につなげるトーク設計が特徴です。

信頼を支える「KGブランド」

美容師としての実績・ブランド発信力を持つ京極琉自身が、一種の「信頼バリュー」を商品と視聴者の間に担保します。商品を紹介する「顔」としての影響力が購買を後押しします。

TikTokアルゴリズムとの高適合性

ライブ中の盛り上がりや購買アクションは、TikTok Shop の露出評価に直結します。京極琉の配信はその構造を意識した流れを組んでおり、ランキング上位を維持し続けることが可能です。

リピーター化と波及効果

ライブでの購入者は、その後 TikTok Shop やブランド直販での再購入につながるケースが多数。ライブを入り口とした継続的な顧客育成の仕組みも意識されています。

■ コラボ先ブランドの紹介と活動実績

以下、京極琉とコラボレーションしたブランドの概要および実績の一部を紹介します。

Seins mous（サン・ムー）

ブランド紹介

Seins mous は女性ケア（フェムケア）に特化した専門ブランドで、やさしく効果的な製品を通じて女性のデリケートな健康と快適さの向上を目指しています。ブランド名はフランス語に由来し、「やさしさ」「柔らかさ」を意味。機能性と安全性を兼ね備えた製品ラインナップは日本国内外で支持されています。

活動実績

Osaka Cosme Week 2025 会場で30分のライブ配信

京極琉のリードと創業者・黒川教授が参加し、インタラクティブに展開。

→ わずか30分間で 約300万円の売上 を記録

会場には来場者・メディア関係者が多数集まり、口コミ・観覧・その場での反応共有が起こりました。

フェムケア市場における訴求力と、展示会 × ライブ配信という新しい販売手法の可能性を強く示す成果となりました。

方里（FUNNY ELVES）

ブランド紹介

方里（FUNNY ELVES）は中国発のスキンケア＆コスメブランド。「新しさ・若さ・個性」をコンセプトとし、ハイライト・シェーディング・ルースパウダーなど多機能コスメを展開。若年層からの支持を集めています。

活動実績

京極琉主導の 1時間ライブ配信 により、配信内で 約150万円 の売上を達成。

配信中の製品魅力訴求と双方向コミュニケーションにより、高い購買転換力を発揮。

日本市場における越境成功モデルとしても注目される事例となりました。

