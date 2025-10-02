【10月2日発売】この一冊で、幸運と成功のツボが見えてくる！　東洋占術の秘伝「紫微斗数占星術」の奥義を徹底解説した決定版!!

株式会社ワン・パブリッシング

株式会社ワン・パブリッシング（東京都港区／取締役社長：松井謙介）は、2025年10月2日（木）に『増補改訂 決定版 紫微斗数占星術奥義』（定価：3960円（税込））を発売いたしました。 中国や台湾、香港では、非常に高い的中率を誇る占術として知られながら、日本ではあまり紹介されていない秘伝の東洋占術「紫微斗数占星術」。この占術の基礎から奥義にいたるまでを徹底的に解説したファン垂涎の書が、「増補改訂 決定版」として再度復活しました。単なる占いの域を超越した、まさに運命開拓法としての紫微斗数占星術の真髄を余すところなく紹介した、初心者から上級者まで、満足できる一冊です。

初心者から上級者まで、この一冊で紫微斗数がわかる！

紫微斗数占星術は、生年月日時間の算出と命盤（チャート）を作成して、象意と呼ばれる星の意味合いや十二宮の個別の判断などをみることで、人間の宿命傾向や人生上の流れを詳しく読み取っていく占法で、中華の地においては、「命理占」と定義されています。

本書では、初心者から上級者までだれでも、紫微斗数占星術を理解、駆使できるように、以下の章立てで解説しています。

第一章 紫微斗数占星術とは何か

第二章 紫微斗数占星術の作盤法

第三章 人生を投影する十二宮の象意

第四章 紫微斗数占星術の秘伝

補遺 紫微斗数占星術を再考する

人生を投影する十二宮の象意を詳細に解説！ さらに秘伝も公開!!

自分の命盤を作成したのち、十二宮の象意を読み取っていきますが、本書では、十二宮すべての定義と解説、甲級主星、甲級副星の象意を、200ページ以上にわたって、徹底解説しています。

さらに、今回、先天運だけでは読み取れない後天運の盛衰を詳しく読み取ることができる「後天運判断法」を公開、固定された地盤での星の考察はもちろん、さらに人盤と天盤を操作することによって、驚くべき正確さで吉凶禍福を判断することができます。

昭和から令和に対応した万年暦を掲載！

巻末には、資料編として、昭和から令和の年代に対応した、1926～2047年までの万年暦を掲載するとともに、初心者にも簡単に命盤が作成できる「紫微斗数命盤記入シート」が付いています。

［商品概要］

増補改訂 決定版 紫微斗数占星術奥義

著者：東海林秀樹

定価：3960円 (税込)

発売日：2025年10月2日（木）

判型：四六判

ISBN:9784651205625

電子版：有

ワン・パブリッシングWebサイト：https://one-publishing.co.jp/

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4651205623/

・楽天 https://books.rakuten.co.jp/rb/18326630/

・セブンネット https://7net.omni7.jp/detail/1107632805