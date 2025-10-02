九州男児新鮮組が「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」公式ダンスクルーアンバサダーに就任

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟

公益社団法人日本ダンススポーツ連盟 ブレイクダンス本部は、2025年12月に久留米市で開催される「東急不動産ホールディングス WDSF世界ブレイキン選手権2025久留米」において、地元・久留米を代表するダンスクルー「九州男児新鮮組」が公式ダンスクルーアンバサダーに就任したことをお知らせいたします。

■大会概要

本大会は世界最高峰のブレイキン大会であり、国内外からトップダンサーが集結する重要な国際大会です。

■九州男児新鮮組について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/69009/table/41_1_bd204f34a47168d0cdb7f5cd4ce33e5e.jpg?v=202510030225 ]

福岡県久留米市を拠点に活動するダンスクルー。圧倒的なパフォーマンス力と独自の表現力で知られ、全国大会や国際大会でも数々の実績を誇ります。地域に根ざした活動と若者への影響力も大きく、地元を代表する存在として幅広く活躍中です。

【アンバサダー就任の意義】

・世界大会と地域の若者文化をつなぐ架け橋

・ダンス文化の魅力を広め、地域の盛り上げに貢献

・大会に向けた承継パフォーマンスツアーの実施

【九州男児新鮮組のコメント】

僕たちが生まれ育ってきた街「久留米」でブレイキンの国際大会が開催される事は、奇跡としか言いようの無いほど嬉しい事であり、この時代にBBOYとして活動している事を幸せに思います。

僕たちにとってブレイキンと出会った街「久留米」に世界各国を代表するBBOY・BGIRLが集結する今大会のステージを最高のものにするため全力で盛り上げていく気持ちです。

そして、チームを育ててくれた福岡・久留米に感謝の気持ちを忘れず。

大会の成功に向けて邁進致します。

ブレイキンは本気で世界を変える事が出来るパワーがある事を信じて。

【主催者のコメント】石川 勝之（KATSU ONE）

公益社団法人 日本ダンススポーツ連盟

ブレイクダンス本部長

このたび、WDSF世界ブレイキン選手権 久留米大会のアンバサダーとして、九州男児新鮮組の皆様にご就任いただけることを大変光栄に思います。

九州には、長年にわたり全国のストリートダンスシーンを牽引してこられた多くの先人の方々がいらっしゃいます。その道を切り拓いてこられた先輩方への敬意を忘れず、九州男児新鮮組の皆様は次世代を担う存在として、今も地域に根ざしながら精力的に活動を続けています。

彼らは久留米発祥のチームであり、地方から世界へと羽ばたく象徴的な存在です。ブレイキンの魅力や九州の文化的エネルギーを、自らのスタイルと人間力で体現し続けており、その姿勢は本大会が掲げる「ONE STEP CAN MOVE THE WORLD」という理念と深く共鳴しています。

今回、彼らがアンバサダーとして大会を共に盛り上げてくださることは、日本の、そして九州のストリートカルチャーの歴史と誇りを世界に発信し、次世代へと継承していく上で大きな意義を持つと確信しています。

久留米という地から生まれたチームと共に、日本、そして九州の魂を世界へ届ける大会を創り上げてまいります。

承継パフォーマンスツアー について

アンバサダーに就任した「九州男児新鮮組」は、世界選手権の魅力を広く発信するべく、福岡県内各地でパフォーマンスツアーを実施いたします。

現時点で予定されているスケジュールは以下の通りです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/69009/table/41_2_6bc7889311507e69663b840c207ee20b.jpg?v=202510030225 ]

■取材について

取材をご希望の方は、下記フォームよりお申込みください。

