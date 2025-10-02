「池袋中央通路ツインピラー」「池袋オレンジロードビジョン」MASTRUMによる販売開始！

株式会社ジェイアール東日本企画


株式会社ジェイアール東日本企画（東京都渋谷区：代表取締役社長　石川 明彦）が提供する「MASTRUM（マストラム）」は、双日建材株式会社が販売・管理する池袋駅西口地下通路のサイネージ「池袋中央通路ツインピラー」と「池袋オレンジロードビジョン」の販売を開始いたしました。MASTRUM販売により掲出終了後に広告接触者（imp、リーチ、属性等）のレポートを広告主様へ提出します。


今後もMASTRUMは、国内最大級のDOOHメディアネットワーク実現に向けて加速していきます。




■販売概要


（１）販売開始時期


2025年10月2日（木）より販売開始



（２）販売媒体


池袋駅西口通路サイネージ　「池袋中央通路ツインピラー」


　　　　　　　　　　 　　 「池袋オレンジロードビジョン」



（３）販売方法


インプレッション配信（旧フリースポットimp保証型）


└ 配信する期間（1週間単位）


掲出終了後に広告接触者（imp数等）のレポートを広告主様へご提出



（４）媒体イメージ



【池袋中央通路ツインピラー】　

【池袋オレンジロードビジョン】


■MASTRUMとは


「MASTRUM（マストラム）」は、先端技術と独自データを基に構築された日本最大級の広告在庫を目指すプラットフォームです。当プラットフォームは、国内OOHメディアをはじめとする様々なメディアのDXを加速させ「広告費用対効果の可視化」「媒体取引のオートメーション化」等、新たな価値を市場に提供します。




