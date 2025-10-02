JMASグループのクリプトリエとアツラエ、個人依存のAI活用から企業独自AIシステムへの変革を支援する「AIオンボーディングコンサルティング」サービスを提供開始
日本能率協会グループの株式会社ジェーエムエーシステムズ（以下、JMAS）のグループ会社として新しいデジタルテクノロジーを活用したビジネスに取り組む、株式会社クリプトリエ（以下、クリプトリエ）と株式会社アツラエ（以下、アツラエ）は、共同で企業独自のAIシステム構築を支援する「AIオンボーディングコンサルティング」サービス（以下、本サービス）の提供を開始し、JMASは本サービスのパートナーとして本サービスの取り扱いを開始いたします。
サービス提供の背景
生成AIの急速な普及により、多くの企業でChatGPTなどのAIツールの活用が進んでいます。しかし、その多くが個人の利用に依存した断片的な取り組みに留まり、組織全体の競争力強化には繋がっていないのが実情です。また、生成AIの個人による利用はノウハウの属人化、作業品質のばらつき、情報管理リスクなどを招きます。自社の競合企業も同様のAIツールを活用している現在、差別化には自社データと業務に最適化された独自AIシステムの構築が不可欠です。当社は、これらの課題を解決すべく、企業独自のAIシステムへの変革を支援する「AIオンボーディングコンサルティング」サービスの提供を開始いたしました。
サービス概要
本サービスは、企業独自のAIシステム構築に必要なプロセスを包括的に支援します。AIの基礎知識の習得から始まり、AIの活用アイデア創出、ワークフロー設計、PoC開発、リリース後の最適化まで、企業のニーズや状況に応じて必要なサービスを選択・組み合わせることが可能です。
本サービスは、以下のサービス群から構成されます。
- インプットセッション（30万円～/1.0ヶ月～）
● AI技術の基礎知識と最新動向の体系的学習
- アイディエーションワークショップ（150万円～/1.5ヶ月～）
● 自社業務に最適なAI活用アイデアの創出と具体化
- AIワークフロー/PDCA設計（50万円～/0.75ヶ月～）
● 業務プロセスの明確化とAIエージェント設計
- PoC開発（250万円～/2.5ヶ月～）
● 仮説検証のためのプロトタイプ開発
- リリース後の最適化（月額20万円～）
● 継続的な改善と精度向上支援
サービスの強み
本サービスの強みは、生成AIのビジネス活用の上流のサービスデザインや要件が曖昧で抽象度や難易度の高いニーズに対するコンサルティングに強みを持つクリプトリエ、最新技術を活用したサービス開発実績に豊富な実績を持ち数多くの企業でワークショップサービスを提供するアツラエ、そして高度な技術力と開発力を有しモバイル・クラウド・AI領域の開発からシステムインテグレーションまで幅広に開発サービスを提供するJMASが、連携してサービスを展開することにより、企業における独自AIシステムの活用を「構想」から「実装」まで一気通貫で実現できることです。AIの専門知識に基づく戦略立案と、実践的なワークショップによるアイデアの具体化を組み合わせることで、多くの企業が陥る「PoCで終わってしまう」という課題を解決し、本格的な業務活用へと着実に導きます。
無料モニターキャンペーン概要
本サービスの提供開始を記念し、以下の内容でモニターキャンペーンを実施いたします。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/18623/table/51_1_bcbba766bf976711e26a4617d527594f.jpg?v=202510030156 ]
企業情報
会社名：株式会社ジェーエムエーシステムズ
本社 ：東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー18F
設立 ：1971年11月1日
資本金：381,500,000円（資本準備金を含む）
代表者：代表取締役社長 坂倉 猛
URL ：https://www.jmas.co.jp/
事業内容
○ エンタープライズ・アプリケーション ソリューション
○ コンサルティングサービス
○ システム受託開発
○ ネットワークインテグレーションサービス
会社名：株式会社クリプトリエ
本社 ：東京都中央区銀座1-12-4N&E BLD.7階
設立 ：2023年3月13日
資本金：109,995,001円（資本準備金を含む）
株主 ：株式会社ジェーエムエーシステムズ（日本能率協会グループ）
代表者：代表取締役 CEO 手塚 康夫
URL ：https://www.cryptolier.co.jp/
事業内容
○ 生成AIを活用した法人向けソリューションの提供
○ Web3を活用した法人向けソリューション、BtoB SaaSプロダクトの提供
会社名：株式会社アツラエ
本社 ：東京都港区海岸1-16-1ニューピア竹芝サウスタワー18F
設立 ：2020年2月28日
資本金：10,000,000円
株主 ：株式会社ジェーエムエーシステムズ（日本能率協会グループ）
代表者：代表取締役社長 坂倉 猛
URL ：https://www.atsurae.co.jp/
事業内容
○ スマートフォン・タブレット向けモバイルアプリ開発
○ AI/IoTなどの新しいテクノロジーを活用したアプリ開発
○ UI/UXに関するコンサルティング・ワークショップ
○ Apple Watchを活用した健康経営支援サービスの製造・販売
○ Apple Vision Proを活用した空間コンピューティング・ワークショップ、アプリ開発
本件に関するお問い合わせ先
株式会社クリプトリエ
E-mail：info@cryptolier.co.jp