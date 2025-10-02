2025秋新作長袖　冬新作補正裏起毛コート　上着　裏起毛パーカー　激安中国縫製工場　新規取引募集を開始いたしました。

Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd

義烏優豊株式会社（yuuto japan）は下着ナイトブラ、着圧レギンスの中国義烏縫製加工工場です。この度、日本向けにヨガウェア卸販売を開始しましたことをご報告します。靴下、着圧レギンス、下着ナイトブラ等を中心に雑貨からアパレルまで豊富なノウハウと背景を活用し、ベストな価格と小ロットでご提案可能です。今回は日本における弊社実績のご紹介と共に、新規お取引先企業を募集いたします。

日本口座あり、ドアtoドア御社配達、名入れ印刷可、ネームタグ縫い付け

2025秋 新作長袖 Tシャツ 中国義烏縫製工場 10月3日から新品新規取引募集を開始いたします

素材は伸縮性に富んでおり、どんな動きにもフィット快適ストレッチ生地 フィットネスやヨガにぴったり！スイミング・ウォーキング・フィットネス・ジム・ヨガに大活躍ストレッチ生地が適度に肌にフィットしてくれる着心地の良い1枚体にフィットしボディラインを綺麗に見せ、女性らしい印象にしてくれます吸汗速乾で通気性が良く快適な着心地冬新作、裏起毛コート あったか裏起毛素材 補正ふんわりとした表情と奥行きのある裏起毛が魅力の素材裏起毛 コート レディース ジャケット モッズコート 裏ボアパーカージャケット ノーカラー フード付き 裏起毛 コートショートコート トップス レディース 大人 暖かい 柔らかい軽量 防寒 シンプル 無地 真冬 通勤 普段着 着回し力 着痩せ 体型カバー ポケット付き 秋服 ゆったりパーカー スウエット ジャケット フード付き 裏起毛 コート ボア 裏ボアパーカー スウエット ジャケット フード付き 裏起毛 コートボア 裏ボア ショートコート トップス レディース柔らかい 裏起毛 最強恒温 真冬でも怖くない 通勤 普段着 着回し力 着痩せ 体型カバー ポケット付き防寒 シンプル 無地 真冬 毛布のようにふわふわ温もり弊社は19年間の日中貿易ノウハウからフォワーダー、貿易条件を適切にご提案いたします。トップレベルの総合縫製工場として価格や納期の課題を迅速に解決し、今までに作ることが出来なかった/仕入れ不可能だった製品を御社に納品いたします。

弊社は、中期的な競争力を一層強化していく目的から、2011年7月『YT GX4 TOP10』（ユートジーバイフォーティーテン）を策定しました。2011~16年度までに『4つのG』、すなわちGreenGrowthGlobalGreat Companyをキーとした成長戦略を実行することによって、『TOP10の実現』を目指ししてまいります。全社をあげて会社の成長を確かなものにしてまいる所存てあります。今後ともより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。 LINEのID：yiwuyuuto

【お取引希望企業・お問い合わせはこちらから】

義烏優豊株式会社（yuuto japan）/Yiwu Yuuto Import & Export Co., Ltd.

URL:https://ytbra.com(https://ytbra.com)

担当：ハン

E-mail: info@yuuto-japan.com