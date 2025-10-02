小泉八雲にまつわる料理を味わってみませんか？小泉八雲縁(ゆかり)のレシピ集が完成しました！

島根県

　小泉八雲の妻・セツをモデルとしたドラマの放送開始に伴い、小泉八雲への理解と親しみをより一層


深めていただけるよう、「サンラポーむらくも」照沼総料理長監修の元、レシピ集を作成いたしましたのでお知らせいたします。


　この機会に、実際に料理を作っていただき、小泉八雲縁の味をお楽しみください。




１．名　　　称　小泉八雲　縁(ゆかり)のレシピ


２．掲載レシピ (1)エッグス・ふぅ～ふぅ～のお吸い物


　　　　　　　　(2)絶品サンドイッチ


　　　　　　　　(3)鯛のフライと玉子焼き


　　　　　　　　(4)田舎風フライドチキン


　　　　　　　　(5)アイリッシュギネスシチュー


　　　　　　　　(6)ホリアティキサラダ


　　　　　　　　(7)ビフテキ　むらくもオリジナルソース


　　　　　　　　(8)英国風プラムプディング


３．レシピ監修　サンラポーむらくも　照沼総料理長


　　経歴：1977年より料理人として修業を開始。


　　ウェスティンホテル東京等で経験を重ね、ホテル日航東京の総料理長兼調理部長等を務める。


　　2007年よりホテル一畑の総料理長に着任。2023年よりサンラポーむらくも総料理長に着任。


　　島根県の食材を活用した商品開発や販売提案を多数行っている。


４．配布箇所　紙媒体：島根県観光振興課、日比谷しまね館、県外事務所、地域の小売店など


　　　　　　　　PDF：以下URLにて閲覧可能


https://www.kankou-shimane.com/contents/yakumosetsu/shimane_yakumo_recipe.pdf