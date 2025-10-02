小泉八雲にまつわる料理を味わってみませんか？小泉八雲縁(ゆかり)のレシピ集が完成しました！

島根県

小泉八雲の妻・セツをモデルとしたドラマの放送開始に伴い、小泉八雲への理解と親しみをより一層

深めていただけるよう、「サンラポーむらくも」照沼総料理長監修の元、レシピ集を作成いたしましたのでお知らせいたします。

この機会に、実際に料理を作っていただき、小泉八雲縁の味をお楽しみください。

１．名 称 小泉八雲 縁(ゆかり)のレシピ

２．掲載レシピ (1)エッグス・ふぅ～ふぅ～のお吸い物

(2)絶品サンドイッチ

(3)鯛のフライと玉子焼き

(4)田舎風フライドチキン

(5)アイリッシュギネスシチュー

(6)ホリアティキサラダ

(7)ビフテキ むらくもオリジナルソース

(8)英国風プラムプディング

３．レシピ監修 サンラポーむらくも 照沼総料理長

経歴：1977年より料理人として修業を開始。

ウェスティンホテル東京等で経験を重ね、ホテル日航東京の総料理長兼調理部長等を務める。

2007年よりホテル一畑の総料理長に着任。2023年よりサンラポーむらくも総料理長に着任。

島根県の食材を活用した商品開発や販売提案を多数行っている。

４．配布箇所 紙媒体：島根県観光振興課、日比谷しまね館、県外事務所、地域の小売店など

PDF：以下URLにて閲覧可能

https://www.kankou-shimane.com/contents/yakumosetsu/shimane_yakumo_recipe.pdf