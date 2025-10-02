2025年下半期の運勢｜ホロスコープで占う、あなたの総合運・出会い運・恋愛運。公式占いサイトにて期間限定の占いがもらえる『お月見キャンペーン』を開催中

株式会社レンサ

株式会社レンサ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：武井哲也）は、

2025年9月26日（金）17時より、運営する公式占いサイト「詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会」にて『お月見キャンペーン』の提供を開始いたします。

◆「詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会」URL：https://horo-scope.net

お月見キャンペーン

■キャンペーン概要

秋は月が美しく輝く季節。最も有名な中秋の名月は過ぎたものの、まだまだお月見の季節は終わりません。他にも十三夜や十日夜(とうかんや)があり、3夜すべてお月見をすることができたら、とても縁起がいいとされます。また、満月は月の光が大きな浄化力を発揮する日。不浄なものが消え去り、良い運気が溢れます。

当サイトではそんな満月の力を受け取る「お月見キャンペーン」を開催いたします。キャンペーン期間中、対象鑑定を占うと、期間限定の開運鑑定をプレゼントいたします。

※『お月見キャンペーン』を全て占うには、公式サイト「詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会」（https://horo-scope.net）への会員登録（月額330円）が必要です。

■キャンペーン期間

2025年9月26日（金）～2025年10月30日（木）17時まで

■公式サイト「詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会」のご紹介

SNSで絶大な人気を誇る「チャコとクォッカの星読み研究会」監修による、丁寧で分かりやすいホロスコープ占星術の占いサイトです。数千年の歴史を持つホロスコープは、長い期間かけて蓄積された膨大な統計と分析に裏付けされたもの。そんなホロスコープを詳細に読み解いていき、星から授かった「あなた」だけの運命を丁寧に分かりやすくお伝えします。

■監修者「チャコとクォッカ星読み研究会」のご紹介

2014年に設立。「星読みをもっと身近に、もっと解りやすく」をモットーに発信と研究を行っている。インスタのフォロワー数は3.5万人。ブログは数万人に購読されている人気サイトとなっている。

もっと楽しい毎日に変えたい。そんなあなたに向けて、チャコとクォッカの星読み研究会では、ホロスコープを通じて星が教えてくれる「あなたに必要なメッセージ」を発信中。

・星を生活に活かして運気アップする方法

・何のために起きているのか、今起きていることの意味を知る

・辛い今を抜け出すヒント

星読みへの深い理解と、丁寧で分かりやすい解説で、星を読むことや自分の運命を知る事の面白さを伝える活動を精力的に行っている。

■コンテンツ概要

・コンテンツ名称：詳解ホロスコープ｜チャコとクォッカの星読み研究会

・販売料金 ：月額330円（税込）

・提供URL ：https://horo-scope.net

■恋愛・占いメディア「みのり」のご紹介

2020年から恋愛・占いメディア「みのり」企画運営を開始。無料占いと、恋愛コラムを主軸とした情報を提供している。

『みのり 当たる無料占い＆恋愛コラム』URL：https://rensa.jp.net

■女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア「せきらら」のご紹介

2022年から、女性のための恋愛コラム＆無料占いメディア『せきらら-Sekirara-』を提供開始。今まで切り込めなかった男性の本音や、ナイトライフをより楽しむために役立つ情報を独自の視点でお届けします。また、TVや雑誌など各メディアで活躍する人気占い師の無料占いを毎日更新！

『せきらら-Sekirara-大人の恋愛コラム＆無料占い』

URL：https://seki-rara.jp

■フリーランス・転職サービス・総合サービス「テックマニア」のご紹介

2021年からIT業界で活躍を目指す人材に対して、転職・フリーランス活動・学習の総合支援をし、個人個人にあった活躍の場を提供するための総合サイト「テックマニア -techmania-」の運営を開始。エンジニアの知見を深めるためのエンジニアブログも更新中！

「テックマニア -techmania-」URL：https://techmania.jp

■株式会社レンサ 会社概要

https://rensa.co.jp

レンサという言葉の由来は「連鎖反応」そして「心と心のつながりの連鎖」。

我々のミッションはモノづくりを通じた社会貢献、プロダクトやサービスを通じて人と人との心をつなげ笑顔を生み出す事。

レンサはエンターテイメントコンテンツを中心としたデジタルコンテンツの企画制作を行い多角的なチャネルでのコンテンツを提供。iOSやAndroid向けアプリの他、各大手SNS媒体などに向けたWebメディアを中心に女性向けデジタルコンテンツ市場で地位を確立。