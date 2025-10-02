【carview!】マイカーを登録するだけで買取査定額が提示される 新サービス「マイカースカウト」の提供を開始

LINEヤフー株式会社

URL: https://carviewform.yahoo.co.jp/mycarscout



LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が運営する自動車総合情報サイト「carview!（カービュー）」では、ユーザーが所有する自動車の情報を登録するだけで、全国の買取事業者から買取査定額の提示を受け取ることができる新サービス「マイカースカウト」の提供を開始しました（※１）。

「マイカースカウト」は、氏名や電話番号などの詳細な個人情報を入力せずに、自動車情報と所在地（市区町村まで）のみを登録することで、全国の買取事業者から買取査定額の提示を受け取ることができるサービスです（※2）。査定申込み時にのみ、ユーザーが選択した事業者へYahoo! JAPAN IDに登録された個人情報が提供されるため、プライバシーにも配慮されています。提示された買取査定額をもとにユーザーが任意のタイミングで申込み先を選べるため、申込みを行うまでは、事業者からの電話連絡は一切なく、自分のペースで売却を進められます。最大100社から買取査定額をスカウト形式で受け取ることができ、複数の買取査定額を比較することで、安心してより良い条件で売却の意思決定が可能です。

一方、事業者は、提示した買取査定額に納得したユーザーとのみ商談できるため、高い成約率が期待できます。また、膨大な車両情報の中から自由にスカウトを出すことができ、得意とする車種や仕入れたい車種に合わせた戦略的なアプローチも可能です。

■サービス提供の背景

従来の「carview!」での一括査定サービスは、査定依頼後に複数の買取事業者から電話などで直接連絡が入る形式が主流でした。こうした中で、ユーザーからは「タイミングを自分で選びたい」「複数社から一斉に連絡が来ることに戸惑う」といった声が寄せられていました。事業者との接点の持ち方に対するニーズの多様化を受け、本サービスの開発に至りました。

「マイカースカウト」は、ユーザーと事業者の双方にとって、より効率的で納得感のある車の売買の実現を目指します。

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』というミッションを掲げるLINEヤフーが運営する「carview!」は、今後もユーザーのニーズに応じたサービスの向上を図り、より安心で効率的な車の売買体験を提供していきます。

※1：実際の買取査定額は、車両の状態や走行距離、修復歴などを含む実物確認後に決定されるため、本サービス上で提示される金額はあくまで目安となります。

※2：提示された買取査定額を閲覧する際にはYahoo! JAPAN IDへの登録が必要です。

＜利用方法＞

- マイカースカウト登録ページで、所有する自動車の情報と所在地を入力- 買取事業者から順に買取査定額のスカウトが入り、メールなどで通知を受け取る- 通知メールよりスカウトを確認するページへ移動し、提示された買取査定額を業者別に確認- 希望に合うスカウトがあれば、該当業者を選択し、査定申込みへ進むことができる