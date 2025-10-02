新作秋アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』、「ABEMA」で10月4日（土）夜24時30分よりWEB最速無料配信決定！

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA」は、2025年新作秋アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』を、2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜24時30分より、WEB最速無料配信いたします。

『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』は、柴田ヨクサルが原作を務め、石森プロ・東映の協力による漫画作品で、本作では、40歳を迎えても「仮面ライダーになりたい」という夢を抱き続ける東島丹三郎が、世間を騒がす“偽ショッカー”の事件に巻き込まれたことをきっかけに、本気の“仮面ライダーごっこ”へと踏み出す姿が描かれます。ヒーローに憧れ続ける大人の情熱と、現実とのギャップから生まれるドラマが共感を呼び、原作は幅広い読者から支持を獲得し、2025年10月より待望の初TVアニメ化が決定。主人公・東島丹三郎役の小西克幸をはじめ、茅野愛衣、鈴村健一、ファイルーズあい、斉藤壮馬ら豪華キャストが名を連ね、永遠にヒーローを夢見る男の物語に注目が集まっています。

このたび「ABEMA」にて、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』のWEB最速無料配信が決定いたしました。2025年10月4日（土）から毎週土曜日夜24時30分より、「ABEMAアニメチャンネル」にて、最新話を無料放送するとともに、WEB最速無料配信を開始。放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

ぜひ「ABEMA」で、『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』を“最速”でご覧いただき、「仮面ライダー」を愛しすぎるオトナたちによる“本気の仮面ライダーごっこ”をお楽しみください。

■『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』WEB最速無料配信 概要

＜放送日時＆番組URL＞

放送日時：2025年10月4日（土）夜24時30分～（以降、毎週土曜日夜24時30分より放送）

放送チャンネル：ABEMAアニメチャンネル

番組URL：https://abema.tv/channels/abema-anime/slots/ABq7Pnyo9Th3iF

※放送後1週間、最新話を無料でお楽しみいただけます。

・「ABEMAプレミアム」「広告つきABEMAプレミアム」（※）ならいつでも全話見放題！

配信開始日時：2025年10月4日（土）夜24時30分～（以降、毎週土曜日夜24時30分より配信開始）

番組URL：https://abema.tv/video/title/26-254

【作品概要】

＜INTRODUCTION＞

40歳になっても本気で「仮面ライダー」になろうとしていた東島丹三郎(とうじまたんざぶろう)。だが、その夢を諦めかけた時、世間を騒がす「偽ショッカー」強盗事件に巻き込まれ…。『エアマスター』『ハチワンダイバー』の柴田ヨクサルが魂で描く、「仮面ライダー」を愛しすぎるオトナたちによる“本気の仮面ライダーごっこ”ここに開幕！

＜CAST＞

東島丹三郎：小西克幸

岡田ユリコ：茅野愛衣

島村一葉：鈴村健一

島村三葉：斉藤壮馬

ユカリス：ファイルーズあい

中尾八郎：津田健次郎

伊藤さとし：鶴岡聡

石毛ふくし：落合福嗣

佐藤だいすけ：阪口大助

＜STAFF＞

原作：柴田ヨクサル（ヒーローズ「コミプレ」連載）

協力：石森プロ・東映

監督 池添隆博

シリーズ構成 待田堂子

キャラクターデザイン Cindy H. Yamauchi

キーアニメーター 清水伸太郎

プロップデザイン 氏家嘉宏

美術監督 渋谷幸弘(石垣プロ)・会津綾乃(石垣プロ)

美術監修 佐藤勝(石垣プロ)

美術監督補佐 川崎かなえ(石垣プロ)

美術設定 谷内優穂

色彩設計 岡 亮子

撮影監督 高津純平

撮影監督補佐 鈴木智昭

編集 坂本久美子

音響監督 山口貴之(もぶわぶ)

音響効果 小山恭正

音楽 TeddyLoid

アニメーションプロデューサー 横田幸介

アニメーション制作 ライデンフィルム

オープニングテーマ Wanna be

アーティスト名：TeddyLoid feat. Shigeru Matsuzaki＆TOPHAMHAT-KYO

作詞：TOPHAMHAT-KYO 作曲・編曲：TeddyLoid, EMME,TOPHAMHAT-KYO

公式サイト：https://tojima-rider.com/

※_月額1,080円(税込)の「ABEMAプレミアム」にご登録いただくと、限定の作品を視聴できるほか、「追っかけ再生」や「ダウンロード機能」などの限定機能をお楽しみいただけます。また、月額580円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」では「ABEMAプレミアム」限定コンテンツを広告つきで視聴いただけます。

