シーネット、「第1回九州次世代物流展」に出展

株式会社シーネット

クラウド型倉庫管理システム（WMS）の開発・提供を手掛ける株式会社シーネット（本社：千葉県千葉市、代表取締役社長：小野崎伸彦、以下シーネット）は、2025年10月8日（水）から9日（木）までマリンメッセ福岡で開催される「第1回九州次世代物流展」に出展することをお知らせいたします。

商談のご予約はこちら :https://cnet.satori.site/appointment_2025

■出展の背景

物流業界では、人手不足や2024年問題などを背景に、業務効率化や生産性向上が喫緊の課題となっています。本展示会は、九州地区を中心とした物流業界関係者が集まり、課題解決に向けた商談・情報交換を行うことを目的としています。シーネットは、主力製品であるクラウド型WMSをはじめとする最新のソリューションを展示し、九州地区の物流DXを強力に支援します。特に、AIを搭載した次世代モデルを参考出展し、物流現場の未来をご提案します。

■展示物

１）主力ソリューションの展示

長年の実績を誇る主力製品を展示し、お客様の課題に合わせた最適なご提案をいたします。

・WMS（クラウド型倉庫管理システム）

・物流KPI分析ツール

・音声システム

２）【参考出展】AI搭載による次世代の倉庫管理

主力製品である「クラウド型WMS」にAIを搭載した次世代モデルを参考出展いたします。これまで物流現場で経験則に依存してきた意思決定を、AIによるデータ解析、最適化提案、需要予測によって高度化します。これにより、現場業務の標準化と生産性の飛躍的な向上を支援します。



２）WMS×配車×動態管理の取組み

シーネット、ライナロジクス様、都築電気様のシステム連携を行い、庫内からラストワンマイルまでを一気通貫で最適化する取り組みをご紹介いたします。

■「第1回九州次世代物流展」について

本展示会は、物流業界が抱える「人手不足」「業務・環境改善」「生産性向上」などの課題解決に向けて、九州地区を中心とした業界関係者が一堂に集まり、商談・情報交換を行う場を提供することを目的とした展示会です。

【開催概要】

会期: 2025年10月8日(水)～9日(木)

会場: マリンメッセ福岡 A・B館

シーネットブース: A館 A1-53

公式サイト: 公式サイトはこちら(https://k-logi.jp/)（事前登録はこちらからお願いします。）

ぜひこの機会に弊社ブースへお立ち寄りいただき、最新ソリューションをご体感ください。

また、期間中、ご商談ご希望の方はご予約を承っております。ご希望の日時をお知らせください。

商談のご予約はこちら :https://www.cross-docking.com/contact/

【株式会社シーネットについて】

シーネットは、1992年の創業以来、物流一筋にシステム化による業務効率化と品質向上に取り組んできた、倉庫管理システムのパイオニアです。「現場をＩＴで気持ち良くする」を企業理念に掲げ、営業・開発・サポートまで、プロジェクトに携わる関係者全員が、それぞれの視点で物流の現場を熟知し、物流現場が抱える課題に最適解を提示しています。

2011年から13年連続クラウド型WMS売上シェアNo.1*を達成。現在は、物流システムサービスインテグレーションを通じ、多様な企業の物流戦略をサポートしています。

*デロイト トーマツ ミック経済研究所株式会社『スマートロジスティクス・ソリューション市場の実態と展望 2024年度版 https://mic-r.co.jp/mr/03240/

実績詳細ページ：https://www.cross-docking.com/philosophy/

会社名： 株式会社シーネット

設立：1992年1月10日

代表者： 代表取締役社長 小野崎 伸彦

URL：https://www.cross-docking.com/

所在地：〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬 1 丁目 3 幕張テクノガーデン B 棟 11 階

事業内容：

・物流システム研究開発・販売業務

・物流システムクラウドサービス業務

・音声・画像認識システム研究開発・販売業務

・モバイル端末販売業務

・電気通信工事業（建設業許可番号:千葉県知事(般-28)第50701号）