株式会社ゆるりと、エクレクトグループへ参画のお知らせ

株式会社ゆるりと

株式会社ゆるりと（代表取締役：金田悠平、以下ゆるりと）は、2025年10月1日付で、株式会社エクレクト（代表取締役：辻本真大、以下エクレクト）による株式取得を経て、エクレクトグループの一員となりました。ゆるりとは、社名を維持したまま事業運営を継続いたします。

背景と目的

株式会社ゆるりとは、これまで外資系企業やスタートアップを中心に、マーケティング支援やクリエイティブ制作を提供してまいりました。さらなる成長と企業価値向上を実現するため、より強固で包括的な体制と新たな挑戦の必要性を認識しておりました。

エクレクトとは立ち上げ当初から協業を重ねており、サービスの親和性に加え、両社の価値観や文化的な近さを背景に、特に外資系企業の日本市場参入における Go-to-Market（GTM）支援分野で包括的な体制を構築できると判断いたしました。

今後の展開

GTM（Go-to-Market）支援の強化

エクレクトは、CX（Customer Experience）領域における専門性が高く、ZendeskのGTM支援においてAPAC NO.1の実績を誇り、他の外資サービスの販売・導入支援でも豊富な実績を有しています。 一方、ゆるりとは外資企業やスタートアップのマーケティング戦略・コンテンツ制作支援を多数手がけてきました。両社が連携することで、外資企業やスタートアップに対する 一気通貫のGTM支援体制 を提供できるようになります。

新経営体制について

今回のグループ参画に伴い、ゆるりとは新たに3名の取締役を迎え、代表取締役1名・取締役3名の計4名体制へと移行いたしました。

代表取締役：金田悠平

取締役：辻本真大、矢野昭文、古村裕紀

新体制のもとで、これまで以上に強固なガバナンスと幅広い事業推進力を備え、企業のGTM支援およびクリエイティブ・地域創生事業に注力してまいります。

新役員プロフィール

辻本真大

シャノンにて、日本初のSaaS/クラウド型マーケティングオートメーションシステムを開発/提供。導入コンサルティング部門を立ち上げ、マーケティングソリューションサービス部長などを歴任し、宮崎支社立ち上げのため宮崎支社長を経験。2015年マネーフォワード入社後、マーケティング、法人セールス・アライアンス部門責任者として従事。2017年12月にエクレクトを創業、代表取締役に就任。

矢野昭文

電通西日本で、広島支社EPM（支社長職）、高松支社長、地域経済貢献プロジェクト室長などを歴任。「うどん県」や「おしい！広島県」を手掛け、「瀬戸内ブランド」や「ひろしまブランド」等の地域ブランディングを主導。2024年にエクレクト入社後は、事業共創を視野に入れた全方位での地域価値創造を目標に活動。株式会社アイスティシ取締役。

古村裕紀

法科大学院修了後、日立グループのソフトウェア系会社に法務担当として入社。その後、クラウドインテグレーターやスマートフォン向けゲーム会社などの法務・コンプライアンスを担当。2021年エクレクト入社。法務責任者として法務・コンプライアンスに加え、情報セキュリティ、リスクマネジメント、従業員の健康管理などに従事。

株式会社エクレクト 代表取締役 辻本真大 コメント

ゆるりととは長年にわたり協業を重ねてきており、両社の親和性の高さを実感してまいりました。また、代表の金田さんとは以前同じ会社で働いた経験があり、互いのビジョンや仕事への姿勢を深く理解し合える関係を築いてきました。今回の子会社化により、これまで培ってきた信頼関係をさらに強固なものとし、外資系企業のGo-to-Market支援において、より一体感のあるサービスを提供できることを大変嬉しく思います。エクレクトグループとして、お客様により高い価値を提供できるよう、ともに成長していきたいと考えています。

株式会社ゆるりと 代表取締役 金田悠平 コメント

辻本さんとは、以前に同じ職場で働き、その後も互いに会社を設立してから協業を重ねる中で、価値観や文化的な近さを実感してきました。

今回のグループ参画により、エクレクトが持つCXビジネスの専門性と、ゆるりとのマーケティング支援やクリエイティブの知見を融合させることで、お客様のビジネス成長に一層貢献できると確信しています。

また、エクレクトが掲げる社会課題への真摯な姿勢や明確なビジョンには深い信頼と共感を抱いており、これからはエクレクトグループの一員として共に実現していけることを嬉しく思っています。

株式会社エクレクトについて

エクレクトは、CXソリューションカンパニーです。800社を超える豊富な支援実績による知見とノウハウを元に、CX向上およびEX向上につながるサービスをトータルで提供しています。また、カスタマーサポートプラットフォーム「Zendesk」の販売代理および導入支援では、APAC NO.1の実績が評価され「Partner of the Year」を5年連続受賞しています。AWSや各種AIエンジンなどさまざまな外部システムとの連携開発をはじめ、システム設計から実装・運用まで、トータルで支援します。

広島西日本本社： 広島県広島市南区段原南1-3-53 広島イーストビル18F

東京本社： 東京都世田谷区北沢2-36-9 ベル下北沢3F

代表取締役社長： 辻本 真大

設立： 2017年

URL： https://eclect.co.jp/

株式会社ゆるりとについて

ゆるりとは、BtoB企業を対象に、動画制作やWeb制作などのクリエイティブ領域、およびイベントテックを活用した支援を行い、GTM（Go-to-Market）やマーケティング活動を幅広くサポートしています。

所在地： 東京都渋谷区幡ヶ谷2-21-4 リードシー幡ヶ谷ビル5階

代表取締役： 金田 悠平

設立： 2014年

URL： https://yururi-to.jp

※本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

※本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。