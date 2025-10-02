三菱化工機、川崎ブレイブサンダースとのオフィシャルスポンサー契約（2025‐26シーズン）を締結

三菱化工機株式会社

三菱化工機株式会社（代表取締役 社長執行役員：田中利一、以下 三菱化工機）は、昨年に引き続き、男子プロバスケットリーグ「B.LEAGUE」に所属する川崎ブレイブサンダースとオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。これにより、スポーツ振興や地域貢献を加速させ、地域活性化を一層推進してまいります。

協賛の背景

三菱化工機グループは、2050年の実現を目指した経営ビジョン「持続可能な発展に挑戦し、快適な社会を実現する」を標榜しています。「川崎からバスケットボールの未来を作る」という川崎ブレイブサンダースのミッションに共感し、バスケットボールを通じて地域に根差した活動を推進することで、両者の創業の地である川崎の発展に寄与すべく、昨年に引き続き川崎ブレイブサンダースとの契約締結を決定いたしました。

協賛の概要

今後、川崎ブレイブサンダースのホームゲームにおいて、三菱化工機のブランド広告が展開されます。試合会場内でのデジタルサイネージを通じて、三菱化工機の産業技術や社会インフラ支援に関する取り組みをファンの皆さまにご紹介いたします。

川崎を拠点とする両者の連携により、地域に根ざしたスポーツ文化の発展と、三菱化工機が長年培ってきた環境対策技術や創エネルギー技術を通して地域社会の活性化、持続可能な発展をサポートし、より多くの人々に「ものづくり」の力を届けてまいります。

三菱化工機株式会社 代表取締役 社長執行役員 田中 利一

川崎ブレイブサンダースとの協業により、ファンや一般の方々に産業機械や技術分野を、より身近に感じていただけることを期待しています。三菱化工機の技術は社会インフラの根幹を支えるものであり、川崎から全国、そして世界に向けて価値を提供し続けています。川崎ブレイブサンダースへの応援を通じて、川崎のものづくりの力強さを全国に届けてまいります。

株式会社DeNA川崎ブレイブサンダース 代表取締役社長 川崎 渉 様

三菱化工機の皆さまとのパートナーシップは2年目を迎え、 皆さまがお持ちの先端技術を活用した新しい社会的価値の共創に挑戦できていることを光栄に思います。10月に開幕する「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26」においても、三菱化工機の皆さまと共に戦って参ります。川崎から全国、そして世界へ向けた挑戦を続け共に進めていきましょう。BE BRAVE!

三菱化工機株式会社について（東証プライム6331、神奈川県川崎市）

三菱化工機グループは、プラント・環境設備の建設・エンジニアリングと、各種単体機械の製作及び、納入後のアフターサービスを軸に事業を展開しています。製造機能を持ったエンジニアリング企業として、都市ガス・水素・石油化学・半導体・電子材料・船舶・医薬・各種水処理など様々な分野で求められる機械・設備を製作・建設し、社会の発展を力強く後押ししています。2024年度の三菱化工機グループの売り上げは592億円、従業員数は1,017名（連結）。詳細については公式ウェブサイトをご覧ください。（https://www.kakoki.co.jp/）