毎日の一歩が備えになる。スポーツの日（10/13）に向けたステッパー活用【クーポン特典あり】

Fun Standard株式会社

Fun Standard株式会社（株式会社RKB毎日ホールディングス グループ、本社：福岡県大野城市、代表取締役：大屋良介、笹森 広貴）が展開するアウトドアブランド PYKES PEAK（パイクスピーク） は、

スポーツの日に向けた健康促進のため、ステッパー500円OFFクーポンを配信いたします。

10月13日(月)は「スポーツの日」。

スポーツや体を動かすことの大切さを見つめ直し、健康的な暮らしを考えるきっかけとなる日です。

近年、在宅勤務やデスクワーク中心の生活により、運動不足を感じる方が増えています。

「ジムに通う時間がない」「外で運動を続けられない」といった声も多く、運動習慣のハードルは依然として高いのが現状です。

そこで PYKESPEAK（パイクスピーク） は、自宅で手軽に取り入れられる「ステッパー」をご提案します。

詳細を見る :https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/715.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img

ステッパーで「備える」健康習慣

ステッパーは、自宅のわずかなスペースで運動できるエクササイズ機器です。

テレビを見ながら、家事の合間に、1日10分から始められる手軽さが魅力です。

コンパクトで省スペース

・静音設計で集合住宅でも安心

・負荷調整機能で初心者から上級者まで対応

・有酸素運動で効率的に運動不足を解消

「毎日の一歩」が、未来の健康への備えにつながります。

お客様の声

在宅時間の増加や運動不足に悩む声が多い中で、当社が展開するステッパーは、発売以来多くのお客様にご愛用いただき、総合評価「星4.13」と高評価を獲得しております。

実際に寄せられたお客様の声には、

・「運動ゼロでもできた」

・「家で運動不足を解消できる」

・「ながらダイエットに最適」

といったリアルな感想が並び、忙しい日常の中でも気軽に取り入れられるアイテムとして注目を集めています。

本商品は、自宅にいながらも無理なく続けられるように設計されており、テレビを見ながら・読書をしながらといった“ながら時間”に取り入れることで、自然と日常生活にフィットします。継続が苦手な方や、運動にハードルを感じている方にもご好評いただいています。

また、評価コメントでは「短時間でも効果を実感できる」「家族と一緒に楽しく使える」といった声も増えており、幅広い世代に支持されています。

今後もお客様の声をもとに改良を重ね、より多くの方々の健康的なライフスタイルをサポートしてまいります。

スポーツの日記念・500円OFFクーポン配布

スポーツの日を記念して、対象商品にご利用いただける 500円OFFクーポン(https://shopping.yahoo.co.jp/coupon/sports/NWMyZjA0ODA4OGQ2YTQyNGUxYTUzMmVmNmRj) を配布いたします。

健康づくりを始めたい方が、一歩を踏み出すきっかけになることを願っております。

クーポン配布期間：2025年10月1日（水）0:00 ～ 2025年10月13日（月・祝）23:59

クーポン内容：Yahoo!PYKESPEAK Direct ステッパー 500円OFF

利用方法：対象商品ページにてクーポンを取得後、ご購入時に適用いただけます。

販売ページ：Yahoo!PYKESPEAK Direct(https://store.shopping.yahoo.co.jp/emi-direct/715.html?sc_i=shopping-pc-web-result-storesch-rsltlst-img)

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



Amazon：https://amzn.to/4gpuvLm

楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表取締役：大屋 良介

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

TEL: 092-586-5888

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp