『エキテン byGMO』の「公式ホームページ作成オプション」が申込数300店舗を突破

GMOインターネットグループ

GMOインターネットグループのGMO TECHホールディングス株式会社の連結会社で、インターネットメディア事業を展開するGMOデザインワン株式会社（代表取締役社長：高畠 靖雄 以下、GMOデザインワン）は、国内最大級のオンライン商店街『エキテン byGMO』で提供する「公式ホームページ作成オプション」の申込数が、サービス開始からわずか8ヶ月で累計300店舗を突破（2025年10月時点）したことをお知らせいたします。

本サービスは、『エキテン byGMO』に掲載されている店舗情報をもとに、簡単・手間なく公式ホームページを作成できるサービスであり、特に中小企業や個人店舗を中心に、多くのお客様から高い支持をいただいています。

【サービス提供の背景】

近年、企業や店舗にとって公式ホームページの重要性は一層高まっています。一方で、多くの中小企業や個人経営の店舗では、「手間がかかる」「費用が高額になる」といった理由から、作成を断念するケースも少なくありません。こうした課題に対応するため、GMOデザインワンは『エキテン byGMO』に掲載されている店舗情報と連動し、簡単に公式ホームページ作成できる「公式ホームページ作成オプション」を、2025年1月より提供しています。

【公式ホームページ作成オプションとは】

「公式ホームページ作成オプション」を利用すると、『エキテン byGMO』上で編集した情報が、自動的に公式ホームページに反映されるようになります。専門的な知識がなくても、複雑な更新作業が大幅に簡略化され、誰でも簡単に公式ホームページを維持・更新できるようになります。

■特長

・簡単な操作：『エキテン byGMO』の情報をホームページに反映するため、簡単に作成・更新が可能。

・カスタマイズ機能：3種類のテンプレートと6種類のカラーから自由に選択できます。

・独自ドメイン取得：「○○（店舗名）.com」など、URLにオリジナルのドメインを設定できます。

・低コスト： 初期制作費用0円。月額4,980円（税抜）のみで利用できます。

【公式ホームページ作成オプションのお申し込み】

『エキテン byGMO』に掲載している有料店舗会員の方は、こちらからお申し込みいただけます。

▶「公式ホームページ作成オプション」申し込み

https://partner.ekiten.jp/homepage-info

『エキテン byGMO』無料会員の方、または掲載と同時に公式ホームページ作成オプションもお申し込みされたい方は、こちらからお申し込みください。

▶『エキテン byGMO』正会員＋「公式ホームページ作成オプション」申し込み

https://www.ekiten.jp/form/APCS012501291/login/?rid=etc_prs_002&ref=form(https://www.ekiten.jp/form/APCS012501291/login/?rid=etc_prs_002&ref=form)

GMOデザインワンは今後も、新機能の開発やサイトの品質向上を通じて、お店探しをするユーザーと、集客効果を高めたい店舗とのより良い出会いと発見の場を提供してまいります。

【『エキテン byGMO』について】（URL：https://www.ekiten.jp/(https://www.ekiten.jp/)）

『エキテン byGMO』は、地域の店舗や企業の情報・口コミを無料で掲載できるポータルサイトです。オーナー様はプロフィールを編集して写真や詳細情報を追加でき、ユーザーは店舗情報の確認に加え、口コミから他の顧客の声を参考にすることができます。

こうした機能により、店舗は『エキテン byGMO』上での表示回数を増やし、ユーザー行動データを活用して顧客ニーズを把握し、集客やプロモーション活動に役立てることが可能となります。

【GMOデザインワン株式会社について】

GMOデザインワンは、すべての人の暮らしをより発見的で豊かなものにするため、ポータルサイトをはじめとするITサービスを展開しています。これらのサービスは、魅力あるお店やサービスを探す「消費者」と、価値あるものを提供する「事業者」とを繋ぐ架け橋です。一つひとつの出会いがお店のファンを増やし、街に活気を生み出していく。この好循環を日本全国に広げることで地域経済の活性化を牽引し、その先にある日本経済の発展、そして私たちが目指すミッション「世界を、活性化する。」の実現へと邁進してまいります。

以上

【サービスに関するお問い合わせ先】

●GMOデザインワン株式会社

コミュニケーションプランニング部 田上

TEL：050-5536-1555 FAX：03-6380-6226

E-mail：sales@ekiten.jp

【GMOデザインワン株式会社】 （URL：https://www.designone.jp/(https://www.designone.jp/)）

会社名 GMOデザインワン株式会社

所在地 東京都新宿区新宿2-16-6 新宿イーストスクエアビル

代表者 代表取締役社長 高畠 靖雄

事業内容 インターネットメディア事業

開発事業

資本金 1億円

【GMO TECHホールディングス株式会社】（URL：https://hd.gmotech.jp/(https://hd.gmotech.jp/)）

会社名 GMO TECHホールディングス株式会社（東証グロース市場 証券コード：415A）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役社長CEO 鈴木 明人

事業内容 連結会社の経営管理ならびにこれに付帯または関連する業務

資本金 1億円（2025年10月1日時点）

【GMOインターネットグループ株式会社】（URL：https://group.gmo/(https://group.gmo/)）

会社名 GMOインターネットグループ株式会社（東証プライム 証券コード：9449）

所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号 セルリアンタワー

代表者 代表取締役グループ代表 熊谷 正寿

事業内容 持株会社（グループ経営機能）

■グループの事業内容

インターネットインフラ事業

インターネットセキュリティ事業

インターネット広告・メディア事業

インターネット金融事業

暗号資産事業

資本金 50億円

