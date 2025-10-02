DID/VCウェビナー【AIエージェント × VC～Agent Payments Protocolについて～】を10月21日(火)に開催いたします

株式会社Recept

【AIエージェント × VC～Agent Payments Protocolについて～】

＼ゼロからDID/VC基盤を構築したエンジニア代表が語る／

DID/VCの社会実装に取り組む株式会社Receptで代表取締役を務める中瀬が登壇し、

DID/VCの最新動向や具体的なユースケース、ビジネス化を検討する上での論点を紹介します。

▼開催要項

・開催日時：2025年10月21日(火)12:00～13:00

・形式： YouTube

・参加リンク：イベント視聴ページ内に設置されたボタンからご参加いただけます

・参加費用：無料

・アーカイブ配信：あり

＼こんな方におすすめです／

- DID/VCを活用したビジネスにご関心のある方

- Web3に関心のある新規事業／DX担当者様

- 新規事業／DX担当者様

- 先端技術にフォーカスされる投資家様

※同業他社様も含め、どなたでもご参加可能です

※個人からのお申し込みはお断りさせていただく可能性がございます、所属する法人を明記したうえでお申し込みください。



■プログラム

・DID/VCの基礎

・AIエージェント × VC～Agent Payments Protocol について

・DID/VCやデジタルアイデンティティをめぐる最新ニュース

・当社のご紹介

・質疑応答

◆詳細・お申込みはこちらから

https://peatix.com/event/4603746/view

会社概要

株式会社Recept

代表取締役：中瀬将健

本社住所：東京都豊島区南大塚2丁目38-1

リードシー大塚ビル7階 7-19

URL：https://recept.earth