札幌・東京・名古屋・大阪・福岡で開催！ 「Ｓｋｙ株式会社 ソリューションフェア 2025」を開催します

Ｓｋｙ株式会社は、ビジネスの効率化と情報セキュリティ強化に役立つ最新ソリューションをご紹介する「Ｓｋｙ株式会社 ソリューションフェア 2025」を、札幌・東京・名古屋・大阪・福岡で開催します。

弊社製品・サービスの最新バージョンに関する情報をいち早くお届けするほか、特別講演なども実施いたします。

多くの皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

「Ｓｋｙ株式会社 ソリューションフェア 2025」Webサイト

※ 会場ごとにお座席に限りがあります。恐れ入りますが、ご予約は抽選とさせていただきます。

■主なイベント内容

＜特別講演＞

［札幌 / 名古屋 / 大阪 / 福岡］

「顧客接点のDX」BtoBグロースを実現する戦略と実践

デジタル化の波は、BtoBにおけるマーケティングと営業のあり方を根本から変えようとしている。本講演は、変化の激しい現代市場で勝ち抜くために経営者、営業・マーケティング責任者が今こそ取り組むべき「顧客接点のDX」の本質にフォーカス。アナログな属人的営業から脱却し、マーケティングと営業が連携したデータ駆動型の戦略的な組織営業へ転換するための具体的なステップとは？ データドリブンな組織変革の実現を提唱する、株式会社才流（サイル）代表の栗原 康太氏が説く。

栗原 康太 氏 株式会社才流 代表取締役社長

［東京］

「戦略的意思決定」とは何か

企業活動のゴールは長期利益にある。競争の中で長期利益を実現する手段が競争戦略だ。その本質は独自性――競合他社との違いをつくる――にある。この講演では競争戦略の基盤にある戦略的意思決定が何であり、何ではないかを論じる。

楠木 建 氏 一橋ビジネススクール 教授

＜セミナー＞- SKYPCEのご紹介- SKYPCE導入事例のご紹介- 情報セキュリティ対策に関してのプレゼンテーション- ＳｋｙでのAIへの取り組みについて- 最新の動向について

※ 内容などは予告なく変更になる場合があります。

■開催会場一覧

■参加お申し込み

[表: https://prtimes.jp/data/corp/1552/table/1144_1_11788c2c4e2f32e2211beba850eb7d8b.jpg?v=202510021156 ]

下記Webサイトよりお申し込みください。

■お問い合わせ

お問い合わせは、担当営業または下記までお願いいたします。

Ｓｋｙ株式会社 ICTソリューション事業部

info_event@skygroup.jp

