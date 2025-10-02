AlpacaTech、「金融データ活用推進協会」に特別会員として加盟

株式会社FOLIOホールディングス

SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社であるAlpacaTech株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役CEO：四元 盛文、以下「AlpacaTech」）は、2025年10月1日より一般社団法人金融データ活用推進協会（以下「FDUA」）に特別会員として加盟したことをお知らせいたします。

FDUAは、ミッションに”金融データで人と組織の可能性をアップデートしよう”を掲げ、「組織」「人材育成」「技術」の金融実務に関するノウハウを共有し、個人・企業・業界のアップデートを目指し設立されました。

AlpacaTechは、Snowflake等を活用した高度なデータ基盤構築技術を有し、特に金融領域におけるデータ利活用に精通しています。生成AIを用い、事業者に最適なソリューションの提供や活用支援も行っており、様々な企業との提携を通して活動実績を積み上げています。

FDUAでの活動を通してAlpacaTechの技術力を発揮し、関心をいただいた企業・団体と連携して新たなビジネスの可能性を積極的に模索してまいります。金融データの利活用により新たな価値を生み出せるよう、会員の皆さまと一丸となって取り組んでまいります。

■一般社団法人金融データ活用推進協会 概要

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1 茅場町一丁目平和ビル

活動内容：

（１）金融機関のAI・データ活用推進のためのデザインパターンの作成

（２）金融業界内・関係諸団体等との情報交換や連携

（３）金融データの魅力を発信するデータ分析コンペティションの開催、運営

代表理事：岡田 拓郎

設立：2022年4月25日

URL：https://www.fdua.org

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。なおFOLIOホールディングスは、東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

所在地：東京都千代田区一番町16-1共同ビル一番町4階

事業内容：グループ会社の経営管理および付帯業務

代表者：代表取締役社長 兼 CEO 甲斐 真一郎

設立：2019年4月1日

URL： https://folio-hd.com

■AlpacaTech株式会社 会社概要

所在地：東京都千代田区平河町1-6-4 H1O平河町703

事業内容：AI技術を用いた金融市場予測・データマネージメント・システム開発等のソリューション、 投資助言・代理業

登録番号等：金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第3453号

加入協会：一般社団法人日本投資顧問業協会

代表者：代表取締役CEO 四元 盛文

設立：2022年7月8日

URL：https://www.alpaca-tech.ai/