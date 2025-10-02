恋する書店・チャプターズ、ビデオチャットが月間400件を突破。読書の秋に合わせサイトデザインもリニューアル、出会える書店をより体現したデザインに。

株式会社MISSION ROMANTIC

本を通じた出会いを提供する恋する書店・チャプターズ（運営：MISSION ROMANTIC株式会社、代表取締役：森本萌乃）は、2024年6月に導入した「ブックマーク（＝いいね機能）」が1年間で累計3万件を突破しました。ビデオチャット・アペロは毎月400件以上開催され、書店から始まるロマンチックな出会いを実現しています。

今回、読書の秋のタイミングに合わせ「出会える書店」のサービスコンセプトをより体現するためデザインも大きくアップデート。オープン当初から変わらないチャプターズのブックカバーのテラコッタ色を基調に、アペロが最も開催される時間帯である夕暮れ時の幻想的な空模様で出会いの予感をイメージしました。

恋する書店・チャプターズへ :https://chapters.jp/top

デザイン性・使いやすさが格段にアップした新たなチャプターズで、お客様のご来店を心よりお待ちしております。

デザイン：meno 樹神大輝

開発：hblab株式会社（ベトナム）

◆恋する書店・チャプターズとは？

チャプターズは「本棚で手と手が重なる映画のような偶然の出会い」をコンセプトにした、選書サービスにマッチング機能が付随した月額サブスクリプションのサービス。毎月現役の書店員・出版社が厳選して選んだ本をお客様は直感で選択するとご自宅に届き、同じ季節に同じ本を選んだ日本全国のまだ見ぬ誰かとオンラインのビデオチャットで感想がシェアできます。

オープンから4年が経ち、チャプターズを通じたご交際・ご結婚の報告も続々と増えています。一人で完結する読書の楽しさはそのままに、これからも本を誰かと楽しむ新たな選択肢をお客様へご提供していきます。

【チャプターズの料金】

- 1ヶ月プラン \2,530- 3ヶ月プラン \6,930

【毎月のプランに含まれるもの】

- 文庫本1冊- 発送費- アペロチケット1枚（毎月、当月の自動マッチアペロのみ有効）- リクエストアペロチケット1枚（初月のみプレゼント）- サービス利用料／運営維持費- NEW!チャプターズ過去全ての選書リスト閲覧

※2025年10月に価格改定を行いました。

◆この夏大きく伸長！本好きの同士のご挨拶、ブックマーク（＝いいね）機能

2024年6月に導入した「ブックマーク」機能は、相手のプロフィールを見て「いいな」と思ったときにワンクリックで気持ちを伝えられる仕組みです。

チャプターズのプロフィールで表示される情報は、好きな本3冊・居住地・年代・簡単な自己紹介のみ。手がかりが少ないからこその気軽さや、本の話題への繋がりやすさがご好評です。

導入から1年間でブックマーク利用数は累計3万件に到達、2025年夏以降は特に顕著に利用率が伸長し、直近8月の利用数は4,000件を超えました。

これに伴い、ブックマーク後のビデオチャット・アペロの開催数も大きく増加、1ヶ月で400件を超えるビデオチャットが開催されるなど、チャプターズのお客様同士のコミュニケーションはどんどん活性化しています。

チャプターズ ブックマーク推移2025【チャプターズのマッチング実績】

8月ブックマークは過去最多の4,000件達成

毎月ビデオチャット・アペロは400件以上開催

毎月ご交際は報告を頂いている限りでも1～3件

2024年はご結婚報告が5組

チャプターズのブックカフェでプロポーズをされたカップルも

短期決戦・効率重視の通常のマッチングアプリとは一線を画し、チャプターズは本から始まるというラフな入り口と選書の楽しさが特徴です。チャプターズで交際に至ったカップルが出会うまでに利用した平均利用率も7ヶ月と、他のマッチングアプリよりも比較的長く、ご自身のペースでご利用いただけます。

ご登録者は述べ8,000名を超え、忙しく働く2-30代の知的好奇心旺盛な都市型独身男女を中心にご支持を受けて運営中です。

チャプターズご交際・ご結婚インタビューへ :https://chapters.jp/blogs/?cat=5

◆テレビ東京「カンブリア宮殿」出演情報

2025年10月2日(木)23:00放送のテレビ東京系列・カンブリア宮殿にて、チャプターズが特集されます。チャプターズを運営する株式会社MISSION ROMANTIC代表の森本萌乃への密着取材の中で、チャプターズ立ち上げの背景や、今年急成長の理由、今後の展望などがご紹介される予定です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=qjcRxII5tEo ]

https://www.tv-tokyo.co.jp/cambria/

代表・森本萌乃よりコメント

「カンブリア宮殿」といえば成功者に光を当てる番組。なぜ私？という気持ちから取材が始まりましたが、番組20周年を迎えるこの節目に“もがきながら成長を続ける若い企業”を取り上げたいという趣旨を伺い、大変光栄に感じました。

チャプターズを立ち上げて4年、会社経営は7年目。

まだまだ道半ばですが、ひたすらに「楽しい！」を主な燃料として、今日まで全く飽きずに続けていられるこの日々は、私にとって夢が叶った状態とも呼べると感じます。

稼ぐことと豊かさが直結した時代から、現代の価値観は少しずつ変わりつつあります。富を得ること・何かを成し遂げることと同じくらい、日々かけがえのない「楽しい！」を積み重ねることもまた仕事の豊かさに繋がっていくのかなあなんて、最近よく考えています。

いま挑戦の途上にある方、困難に直面している方に、なにか共感してくださる部分があれば嬉しいです。これからも挑戦を続けるチャプターズの現在地をご覧ください。

◆ご協業企業様募集

株式会社MISSION ROMANTIC代表 森本萌乃- 放送局：テレビ東京系列- 番組名：日経スペシャル カンブリア宮殿- 日時：2025年10月2日（木）23:06～23:55- 司会：村上龍、小池栄子- ゲスト：株式会社MISSION ROMANTIC代表 森本萌乃、吉開のかまぼこ 社長 林田茉優- 内容：放送20年目となったカンブリア宮殿の特別企画。ITなどの最新技術を駆使し、新たなビジネスに挑んでいる人や、確かな技術力で何百年と変わらず続く老舗会社など、ゲストはさまざま。ますます激動の時代となっている令和に、あえて「本」、「かまぼこ」という従来からあるものを時代に合わせてアップデートさせるビジネスで、奮闘している若手の女性経営者がいる。カンブリア宮殿に過去出演した大物ゲストの回などを振り返りつつ、奮闘する若手経営者から新たな価値を創造する術を学ぶ。（番組公式サイトより引用）

恋する書店「チャプターズ」を運営する株式会社MISSION ROMANTICでは、ロマンチックな顧客体験をさらに広げていくため、ご協業いただける企業様を募集しております。

【ご協業の一例】

- チャプターズのお客様へ書籍とともにお届けするギフト（ライフスタイル雑貨、香水、文具など）のご提供及びコラボ商品の制作- 「読書人口を増やす」という使命に共感いただける企業様との協業- 別業種が主導となったブッククラブ立ち上げ（内面・外見の美容、デジタルデトックス、リスキリングなど）- チャプターズの書籍のようにEC購買データを活用した新しいマッチングサービス事業への参画- チャプターズの仕組みを応用したシニア層や女性同士の新たなコミュニティ形成サービス立ち上げ

上記は一例です、私たちが思いもつかないようなご協業も大歓迎です。

この4年間口コミとPRを主軸に黒字化を達成、書店が運営するマッチング、そこに選書という新たな軸を持ち込み、ほぼ2人体制の運営で従来の書店業体では難しかった利益率の大幅是正を達成、3ヵ年の事業計画では年商1億円を見据えております。独立系の書店としては決して小さくない規模です。

私たちにしかない知見が多く溜まってきた自負はある中、少数精鋭のチームで運営しているため挑戦に踏み込めない取り組みも多いです。

共に新しい価値を創り出してくださるパートナー企業の方々と出会えますことを楽しみにしています。

【お問い合わせ先】

ご関心をお持ちの企業様は、メールタイトルに「新規ご協業」と記載の上、

pr@missionromantic.com までご連絡ください。担当者より5営業日以内にご返信いたします。

※営業目的のみのご連絡には対応いたしかねます。

※現在採用活動は行っておりません。

◆株式会社MISSION ROMANTICとは

映画「耳をすませば」に影響を受け、本棚で手と手が重なる瞬間を現実に生み出すことを目的に 2019年創業、恋する書店・チャプターズをスタート。効率化・合理化が加速する現代社会において、偶然・運命・フィーリングを信じ、もの・人との「出会い方」にこだわることをミッションとする。

