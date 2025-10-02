美しさを贈るハート。ツヤあふれる髪へ導く、魅惑のヘアコーム。 新商品ReFa Aira WITH（リファアイラウィズ）をClub Airaにて先行販売。

株式会社MTG

美容ブランド『ReFa（リファ）』より、ツヤあふれる髪へ導くヘアコーム「ReFa Aira WITH（リファアイラウィズ）」を2025年11月4日（火）にファンクラブ「Club Aira（クラブアイラ）」にて先行発売いたします。

美しさと持ちやすさを兼ね備えた、心ときめくハートのデザイン

なめらかな曲線と厚みのあるハートのデザインが、しっかりと手にフィットしながら、心ときめく輝きを放ちます。 取り出しやすく、使いやすい、 髪のお守りになるコンパクトコームです。

摩擦を抑えた髪にやさしいコーミングを実現

歯の1本1本を中央にかけてカーブを描く特殊な流線形状に加工。コーミング時にかかる髪への負担を軽減し、髪あたりをやわらかくします。

表面は特殊なクロムコーティングでぽってりと厚みを持たせ、なめらかに。髪との摩擦による負担を抑え、高い導電性で静電気を効率よく拡散させます。

■ 商品概要

商品名：ReFa Aira WITH（リファアイラウィズ）

カラー：ローズゴールド、シルバー、シャンパンゴールド

価 格：3,520円（税込）

発売日：2025年11月4日（火）VIP会員・GOLD会員

2025年11月10日（月）REGULAR会員

販 売：ファンクラブ「Club Aira（クラブアイラ）」先行

■ Club Aira（クラブアイラ）とは

Club Airaは、ReFaのハートデザインアイテムを大切にしたい方へお届けする、新しい会員向けサービスです。

本ファンクラブにご入会いただくと、ReFaのハートデザインアイテムに関する様々なサービスを受けることができます。



[詳細／入会はこちら] https://www.mtgec.jp/shop/pages/refa_club_aira.aspx

■ 『ReFa』ブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

http://www.refa.net/

■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、HEALTH、BEAUTY、HYGIENEの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/