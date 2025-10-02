ファッション好きが集い、繋げる1日だけの体験型フリーマーケット　「WWDJAPAN REUSE MARKET 2025」にPhotomaticのフォトブースが登場

ピックハイブ株式会社

キタムラ・ホールディングス グループのピックハイブ株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 兼 COO：大迫 由典）が運営するセルフフォトブランド「Photomatic」は、10月4日（土）に開催されるファッション＆ビューティ業界メディア「WWDJAPAN」の、サステナブルな社会実現に向けたカルチャー体験型イベント「WWDJAPAN REUSE MARKET 2025」にセルフフォトブースを設置します。

Photomaticのセルフフォトは、こだわりの照明と空間で、誰でもナチュラルかつハイクオリティーな撮影を簡単にお楽しみいただけます。今回設置するマルチフォトブースでは、「WWDJAPAN REUSE MARKET 2025」のオリジナルフレームで全身撮影が可能です。

ファッションセンスあふれる仲間が集い、思い思いのコーディネートを見せ合いながら参加型で楽しむことのできるこのイベントに、Photomaticはぴったりです。

ぜひご友人やご家族と一緒に、バトンを渡された素敵なアイテムを身につけて、特別な一枚をお楽しみください。

Photomatic 紹介記事はこちら :

https://www.wwdjapan.com/articles/2224542



３カットフレーム



2カットフレーム





撮影イメージセルフフォトブース設置概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/132579/table/102_1_ccfed74284f0eabdff210fe1dcd62ca0.jpg?v=202510021156 ]Photomaticとは

TAKE YOUR MEMORY そのままの私、今日を残したい

2018年、カメラマンでもある代表ホン・スンヒョン氏の「カメラマンに撮ってもらうのではなく、自分でポートレートを撮影するのはどうだろう？」という一言からPhotomaticのセルフフォトサービスが始まりました。

専門的にセットされた照明や空間にPhotomaticの感性が詰め込まれ、カメラに接続されたリモコンを押すだけで、誰でもそのままの最高の瞬間を収めることができます。独自のコンセプトとハイクオリティーな撮影体験が韓国のセレブから人気を呼び、BTSなどたくさんのアーティストから創業以来愛され続けています。

2024年にキタムラ・ホールディングス グループとの協業を開始して日本に本格上陸。日本のみなさまに新しい撮影体験をお届けしています。

ホームページ https://www.photomatic.jp

Instagram https://www.instagram.com/photomatic_japan/

TikTok https://www.tiktok.com/@photomatic_japan

X https://twitter.com/photomatic_jp

LINE https://line.me/R/ti/p/@photomatic_japan

Photomaticフォトブースのレンタルについて

Photomaticでは、法人のお客様に対してフォトブースのレンタルサービスをご提供しています。Photomaticの高クオリティの撮影技術と、オリジナルのブランド力で、ブランディングとプロモーションを両立させた企画にご利用いただけます。IPコンテンツを活用したイベント、コスメやアパレルのローンチイベント、ライブ/エンターテインメント、商業施設の販促イベント等の多数の実績を元に、Photomaticのフォトブースを活用した企画のご提案も行います。（活用事例(https://www.photomatic.jp/photobooth/archives/)）

Photomaticフォトブース法人レンタルに関するお問い合わせ、

資料請求はこちらからお気軽にお問い合わせください。

フォトブースレンタルのお問い合わせ :https://www.photomatic.jp/contact/会社概要

社名：ピックハイブ株式会社

本社所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-3-1 新宿アイランドウイング13階

代表取締役：大迫 由典

事業内容：セルフ写真館「PICmii」、セルフフォトブース「Photomatic」の企画・運営

フォトスタジオサービス事業の企画

HP：https://pichive.com/