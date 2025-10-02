マップボックス、日本市場向けの新しい気象データレイヤー　「Japan Weather Layers」の提供を開始

マップボックス・ジャパン合同会社

デジタル地図開発のリーディングカンパニー、マップボックス・ジャパン合同会社は、日本市場向けの新しい気象データレイヤーサービス 「Japan Weather Layers」 の提供を開始しました。本サービスは、日本気象庁（JMA）が配信する信頼性の高いデータを活用し、事前処理済みですぐに使える形式 でMapboxプラットフォーム上に提供します。これにより、複雑なインフラ構築やデータ管理にかかる負担を大幅に削減し、アプリケーションへの迅速な統合を可能にします。

Japan Weather Layersを使用した日本でのリアルタイム降雨状況の表示

■ 開発・運用にかかる時間とコストを削減

従来、アプリケーションにリアルタイムの気象データを導入するには、専門知識を要するデータパイプラインの構築と、それに伴う長期の開発期間、継続的な運用コストが必要でした。

Japan Weather Layers は、事前処理済みで本番環境ですぐに利用できるデータを提供するため、数週間～数か月かかっていた開発や運用保守を、わずか数分に短縮できます。また、Mapbox Mobile SDK や Mapbox GL JS といった、すでに多くの開発者や企業に利用されているプラットフォームとシームレスに統合できるため、開発負担を大きく軽減します。

■ 多様なデータカバレッジと柔軟なスタイリング

Japan Weather Layers は、日本気象庁が配信する以下のデータをカバーします。

・高解像度降水ナウキャスト（瞬間的な降水強度）

・降水短時間予報値

・降水15時間予報

・解析積雪深

・降雪短時間予報

・大雨警報（土砂災害）の危険度分布

・警報危険度分布（大雨警報（浸水害）の危険度分布）

・警報危険度分布（洪水警報の危険度分布（流路））

・メソ数値予報モデル（地上面のみ：気温、風（２要素））

ラスターデータ形式を採用しているため、色分けや動的なビジュアライゼーション、パーティクルアニメーションによる風の動きの可視化が可能です。これにより、ユーザーは断片的なデータを解釈する必要がなく、気象の動きを直感的に理解できます。

パーティクルアニメーションで風の動きを可視化

さらに、本サービスは地図表示を伴わないバックエンド利用にも対応しています。例えば、降水データを取得して配送遅延の影響を予測したり、ライドシェアの需要変動を見込んだり、旅行者や屋外で働く人など天候に影響を受けやすいユーザーに通知を送信したりすることも可能です。充実した気象データを可視化・分析の両面で活用できるため、物流やモビリティはもちろん、飲食など幅広い分野で実用的に導入できます。



Japan Weather Layers は、物流、交通、旅行、レジャー、ナビゲーション、生活サービスなど、様々な分野で気象データを活用する企業・サービスを対象としています。提供はセルフサービス型で、年間契約は不要です。詳細は MapboxのPricingページ（https://www.mapbox.jp/pricing）

をご参照いただくか、Mapboxセールスチームまでお問い合わせください。

■マップボックス 会社概要

日本本社： 東京都港区⻁ノ門1-10-5 WeWork内

設立： 2020 年3月10 日

事業内容： 1. Mapbox Inc.の製品・サービスの日本顧客への再販事業

2. Mapbox の製品をカスタマイズ及び機能拡張した地図関連のプラットフォーム事業

URL：https://www.mapbox.jp