Shokzは「ポタフェス 2025 名古屋」に出展します

フォーカルポイント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役 恩田英樹）は、オープンイヤー型イヤホンブランド「Shokz」の国内代理店として、2025年10月4日（土）に中日ビル（愛知県名古屋市中区）6Fにて開催される、ポータブルオーディオの展示試聴イベント「ポタフェス 2025 名古屋」に出展いたします。

本イベントでは、Shokzの最新モデルであるShokz OpenFit 2+、Shokz OpenDots ONEを実際に体験できる貴重な機会です。耳をふさがないShokzの独自オープンイヤー構造が生み出す快適なリスニング体験を、ぜひ会場でご体感ください。

ポタフェス 2025 名古屋

開催日：2025年10月4日（土）

時間：11:00～18:00（最終入場17:30）

入場料：無料（事前登録不要）

会場：中日ホール

所在地：〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄4-1-1 中日ビル6F

アクセス：

市営地下鉄東山線・名城線「栄駅」

名鉄瀬戸線「栄町駅」

地下街直結（13番出口横）

※混雑時には入場を制限する場合があります。

https://potafes.com/

Shokz OpenDots ONEShokz Shokz OpenFit 2+

ポータブルオーディオフェスティバル（通称：ポタフェス）について

世界中のイヤホン・ヘッドホンなどポータブルオーディオに関するブランドが一堂に会し、 最新のモデルを試聴できる国内最大級のイベントです。会場内には話題のワイヤレスイヤホンや、ハイレゾ対応のポータブルオーディオプレイヤー、 お求めやすくて音も良いコスパに優れた製品など何でも揃っています。また、各ブースにはブランドのスタッフがおり、皆さまにオススメのポイントや製品の使い方をご紹介します。親切丁寧にご案内するので、初めての方でも安心して楽しめます。

お気に入りの音楽や動画を、もっと良い音で聴けば、もっと好きになれるかも！ 良い音を見つけにぜひポタフェスへご来場ください！

Shokzについて

オープンイヤー型イヤホンに革新をもたらすShokz。

多くの方の手に届くリーズナブルな価格帯で、独自のオーディオ技術による高音質を実現。オープンイヤーならではの「ながら聴き」を高音質で楽しめるという、新しいオーディオ体験を提供しています。耳を塞がない安全性と最高の音質を約束に、これからもイヤホン業界に革新を起こす商品開発を続けてまいります。

フォーカルポイント株式会社について

フォーカルポイント株式会社は、平成元年に設立された世界中の優れた製品を取り扱う輸入商社です。iPhoneやiPad用のアクセサリ、Mac用の周辺機器などを中心に国内で販売とサポートを行っております。



フォーカルポイント会社概要

会社名：フォーカルポイント株式会社

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂9-5-12 パークサイドシックス

代表者：恩田英樹

設立：1989年

URL：https://www.focal.co.jp/



