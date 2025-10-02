【KABEMONO】首輪に宿る日々の思い出を、そっと飾る――KABEMONOから新たに『ペットメモリアル 首輪フック』登場

株式会社MIYABI

首輪をアートのように、暮らしの空間へ。

木製インテリアを手がける壁掛け家具専門ブランド「KABEMONO」は、このたび、新たに「ペットメモリアル 首輪フック」を発売しました。

ペットと過ごした日々を思い出すとき、ふと目に入る首輪。

一緒に散歩へ出かけた道や、家の中でじゃれ合った時間、眠るときに聞こえた鈴の音――。

そのすべてが首輪に刻まれた、大切な記憶です。

しかし、姿が見えなくなったあと、その首輪をどう残せばいいのか、迷う方も多いのではないでしょうか。

しまい込んでしまうにはあまりにも大切で、ただ机に置いておくだけでは、あまりにも切ない。

KABEMONOが新しくお届けする「ペットメモリアル 首輪フック」は、

そんな「想いの置き場」を見つけられずにいるご家族に寄り添うために生まれました。

首輪をそのまま、思い出として残す

多くのご家族にとって、首輪はペットと日々を共に過ごした「存在の証」です。

本製品は、愛犬・愛猫の首輪をそのまま飾ることができる専用のフックを搭載。

しまい込んでしまうのではなく、いつでも目に入る場所で思い出を感じることができます。

名前を刻む、世界にひとつの特別なかたち

前面のアクリルパネルには、お名前を彫刻。

そこにあるだけで、“我が子専用”の存在感を放ちます。

名前はただの文字ではなく、呼びかけるたびに心をつなげてくれた大切な証。

その証を形にすることで、記憶はより鮮やかに残ります。

壁掛けで、日常にそっと寄り添うデザイン

背面にはKABEMONO専用アタッチメントを備え、壁掛け仕様に仕上げました。

床や棚のスペースを取らず、大切な思い出を日常の風景に自然に溶け込ませることができます。

リビングや玄関、寝室など――ふと目に入る場所に飾れば、「いつもそばにいる」という安心感を届けてくれるはずです。

無垢材ならではのあたたかみが、お部屋の空気をやさしく包み込みます。

首輪の飾り方

飾り方はとてもシンプルです。

本製品の四隅にあるネジを反時計回りに回すと、工具を使わずに手で簡単に外すことができます。

アクリル板を外したら、大切な首輪をベース部分にそっと置いてください。

その後、アクリル板を元に戻してネジを締めれば、首輪がしっかりと固定され、完成です。

難しい作業はなく、どなたでも安心して思い出を飾ることができます。

壁掛けでも安心して使える専用アタッチメント付き

壁掛け設置に不安を感じる方にも安心してお使いいただけるよう、石膏ボード対応の専用アタッチメントを同梱しています。

取り付けはとても簡単。石膏壁専用のパーツを細いピンで固定するだけで、工具が苦手な方や女性でもスムーズに設置できます。専用工具「ピンプッシャー」も付属しているため、指を傷める心配もありません。

さらに、使用するピンは極細で、取り外した後も穴が目立たず、賃貸住宅でも安心。20kg（2Lペットボトル10本分）の耐荷重テストもクリアしており、重量のある骨壺でもしっかり支えられる設計です。

もちろん、置き型としてもご利用可能。お部屋の環境やライフスタイルに合わせて、設置方法を選べます。

商品概要

ペットメモリアル 首輪フック

＼ 首輪をアートのように、暮らしの空間へ ／

シンプルな 天然木 とアクリルの組み合わせで、ハーネス を美しく ディスプレイ 。

思い出を日常の中でいつでも感じられます

素材：国産無垢材

仕様：壁掛け・置き型両用

生産地：日本製

価格：16,500円（税込） 送料無料

詳細を見る :https://item.rakuten.co.jp/kg38b/ptmm-kbw/

心に寄り添う、もうひとつの居場所

首輪を見るたびに思い出される、在りし日の姿。

その存在を、そっと暮らしの中に置いておけるように――。

KABEMONOは、メモリアル首輪フックを通じて「大切な子への愛情を、永遠に残すお手伝い」をいたします。

KABEMONO（カベモノ）は、壁を活用した省スペース収納家具を専門に展開するブランドです。静岡の自社工場で長年にわたり高品質な家具を製造してきました。無垢材を使用した国産家具の製造にこだわり、シンプルでスタイリッシュなデザインと機能性を両立したアイテムを提供しています。

「暮らしをすっきり快適に」をテーマに、これからも日本の住空間に最適な収納家具をお届けしてまいります。

【KABEMONO公式サイト】

URL: https://miyabi-interior.shop-pro.jp/

【楽天市場ショップ】

URL: https://www.rakuten.ne.jp/gold/kg38b

【お問い合わせ先】

株式会社 MIYABI

〒422-8046

静岡県静岡市駿河区中島644-1

E-MAIL/ info-kg38b@miyabi-kobo.co.jp

TEL/ 054-260-7090

FAX/ 054-281-5978