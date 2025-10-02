ビジネス動画プラットフォーム『bizplay 知のヒキダシ』に当社執行役員・リスクマネジメント専門家の渡邉陽介が出演！

株式会社エフェクチュアル株式会社エフェクチュアル（本社：東京都港区、代表取締役社長：田中倫明）は、株式会社Innovation & Co.が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay 知のヒキダシ」において、当社執行役員CSOでありリスクマネジメントの専門家である渡邊陽介が出演したインタビュー動画を公開しました。本動画では、当社がこれまで700社以上の企業に提供してきたリスクマネジメント支援の実績から得られた知見をもとに、、口コミ対応の最前線や炎上が経営に及ぼす影響、さらにはリスク低減に貢献する高性能モニタリングシステム『Mimamorn』について解説しています。



株式会社Innovation & Co.（以下、イノベーション社）が運営するビジネス動画プラットフォーム「bizplay（ビズプレイ） 知のヒキダシ」に当社社員が出演しました。

■ 開催の背景

近年、SNSや口コミサイト、検索結果が企業活動に与える影響は無視できないものとなっています。顧客接点として活用されてきたSNSやレビューサイトは、いまや売上やブランドイメージだけでなく、採用活動や取引関係にも波及するリスク要因として、多くの企業に危機感をもたらしています。

こうした状況を背景に、当社ではブランドを守るための「ネットリスク対策」に関する取り組みを広く伝えるべく、インタビュー動画を制作しました。今回のインタビューでは、現場での口コミ対応の実情から、炎上が売上に及ぼす具体的な影響、さらに炎上の兆候を早期に察知し、迅速に初動対応を可能にするモニタリングシステム『Mimamorn』について解説しました。

■ビジネス動画プラットフォーム「bizplay」について

bizplayは、イノベーション社が運営する「いまの仕事を、もっと面白く。」をコンセプトとした、ビジネス動画プラットフォームです。

仕事の課題を解決する動画や、ビジネスパーソンとしてのスキルアップにつながる動画、ビジネス書籍をテーマにした動画など、さまざまなオリジナルコンテンツを提供しており「いつでも」「どこでも」「すべて無料」で視聴できます。

bizplay： https://biz-play.com/(https://biz-play.com/)

■インタビュー動画について

「5社に1社が「炎上」する時代。"ネット世論"から自社ブランドを守る、見守りシステム＆初動対応」

動画URL：

https://biz-play.com/seminar/2252 (https://biz-play.com/seminar/2252)

動画ID：2252

■動画内容

01:34口コミに対する現場の捉え方

02:58炎上が売上に与える影響

03:57炎上の火種を見逃さない「Mimamorn」とは

04:26炎上のプロセス

05:07「Mimamorn」の全体像

06:23「Mimamorn」導入後の効果

08:48現代の炎上リスクマネジメントに必要なこと

出演者

渡邉 陽介

株式会社エフェクチュアル 執行役員CSO/リスクマネジメント専門家

GMOインターネットグループ、株式会社エルテスを経てエフェクチュアルに参画。WEBリスクマネジメントや店舗集客支援に携わり、累計700社以上の企業を支援。炎上リスク対策、口コミ・SNSマネジメントの第一人者として、業界内外から高い評価を得ている。2022年8月より執行役員に就任。

■”炎上”やブランド毀損を未然に防ぐモニタリングサービス「Mimamorn」のご紹介

エフェクチュアルが提供するWebリスクモニタリングサービス「Mimamorn（ミマモルン）」は、SNS・口コミ・掲示板・レビューサイトなど、あらゆるWebメディアを24時間365日モニタリングし、企業に対するネガティブな投稿や風評リスクを早期に検知。企業のブランド毀損を未然に防ぎます。

▶ サービス詳細はこちら

https://service.effectual.co.jp/mimamorn/(https://service.effectual.co.jp/mimamorn/)

■ 会社概要

株式会社エフェクチュアル

所在地：東京都港区赤坂1-12-32 アーク森ビル3F

代表者：代表取締役社長 田中倫明

事業内容：デジタルリスクマネジメント、SNS・口コミ対策、デジタルマーケティング支援

URL：https://effectual.co.jp/

