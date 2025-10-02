【島忠】10月2日（木）より、全店で「AEON Pay」利用開始！

株式会社ニトリホールディングス

株式会社島忠（本社：さいたま市中央区 代表取締役社長：窪田 光与之、以下：島忠）は、イオンフィナンシャルサービス株式会社（本社：千代田区 代表取締役社長：深山 友晴、以下：イオンフィナンシャルサービス）とAEON Pay加盟店契約を締結いたしました。

これにより、2025年10月2日（木）から、全国の島忠・ホームズ店舗でのお支払いにおいて、イオンフィナンシャルサービスが提供するスマホ決済「AEON Pay（イオンペイ）」がご利用いただけるようになりました。

AEON Payについて

「AEON Pay」はイオンのトータルアプリ「iAEON（アイイオン）」または「イオンウォレット」アプリをダウンロードすることでご利用いただけます。

「AEON Pay」は2025年6月にリニューアルをおこない、これまでの機能に加え、もっと便利に、もっと地球にやさしいサービスに生まれ変わりました。

従来のコード決済に加え、「WAONタッチ」によるタッチ決済にも対応し、スマホ一つでスムーズにご利用いただけます。また、利用可能店舗が大幅に拡大し、イオングループでもイオングループ以外でも気軽にお買い物をお楽しみいただけます。

さらに、「ご当地WAON」機能を拡大し、お客さまが約180の地域・団体から寄付先を選んでAEON Payのチャージ払いを通じて寄付が可能となりました。普段のお買い物で、地域経済の活性化や環境保全、観光振興などに貢献することができます。

AEON Payの詳しい機能や特典については以下をご確認ください。

詳細はこちら https://www.aeon.co.jp/service/lp/aeonpay/

今後も島忠は、快適にお買い物いただくため、お客さまの利便性向上に取り組んでまいります。

島忠について

島忠は、家具とホームセンター事業を主軸に、首都圏を中心に現在52店舗を展開しております。暮らしの豊かさを日本の人々に提供することを目標に、ニトリグループの一員として、住まいの包括的なサービスをより便利に提供することを通し、地域のお客様の豊かで快適な暮らしに貢献できるよう取り組んでまいります。 島忠企業サイト：https://www.shimachu.co.jp/