株式会社アクティバリューズ、本社移転のお知らせ

株式会社アクティバリューズ

株式会社アクティバリューズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陳 適）は、事業拡大と働きやすい環境づくりを目的として、2025年10月1日より本社を下記住所へ移転したことをお知らせいたします。

新オフィスでは、従業員同士のコミュニケーションを一層促進し、柔軟な働き方を支援するとともに、サービス品質のさらなる向上に取り組んでまいります。

平素よりご支援を賜っておりますクライアント・パートナーの皆さまに心より感謝申し上げるとともに、新たな環境でより一層お客様のご期待に応えるサービスを提供し、観光・宿泊業界のDX推進に貢献してまいります。

- 新本社所在地〒151-0051東京都渋谷区千駄ケ谷5丁目23－15 A-PLACE代々木9階- 業務開始日2025年10月1日（火）- 代表電話番号変更なし

【会社概要】

会社名：株式会社アクティバリューズ

所在地：東京都渋谷区千駄ケ谷5-23-15 A-PLACE代々木9階

会社設立：2016年6月17日

代表取締役社長：陳 適

資本金：4億9,645万円（資本準備金を含む）

公式サイト：https://activalues.com

【事業内容】

◎宿泊・観光特化のAll-in-One Hospitality Cloud「talkappi」

「talkappi（トーカッピ）」は、宿泊施設や観光事業者向けに、問い合わせ対応・情報案内・会員管理・予約・決済など、ゲスト応対と施設運営に必要な機能をオールインワンで提供するクラウドサービスです。 現在、日本国内の代表的なホテル・旅館をはじめ、1,800以上の宿泊施設および北海道・沖縄県・奈良市・草津温泉などの自治体・観光協会・DMOに導入され、全国各地で観光・宿泊DXを支えております。

提供サービス一覧

詳細については、以下よりご確認ください。

▶︎公式サイト：https://talkappi.com

◎旅行アプリ「VERY」

「VERY」は、旅をより快適に楽しむための情報を多言語で提供するアプリです。

計画も、予約も、思い出も。旅はVERYひとつで。

ゲストは、チェックイン時に配布されるカードや客室に設置されたQRコードをスマートフォンで読み取るだけで、宿泊施設の専用ページを開けます。館内案内や周辺観光情報、館内施設の混雑状況など、様々な情報を自身のデバイスに応じた言語で簡単に入手できます。また、レストランの順番待ち受付、ルームサービスの注文、付帯サービス・アクティビティの予約、チケット購入、デジタルクーポンの入手と利用、備品・アメニティ等のリクエスト、内線電話（施設との無料通話）、エクスプレスチェックアウトなど、旅ナカの様々な予約や申込、リクエストは、すべて「VERY」で完結できます。

宿泊施設は、「VERY」を通じてご滞在中のゲストに様々情報を案内するだけではなく、予約完了メールやSNS、LINE公式アカウントのメニュー掲載などを通じて「旅マエ」の情報提供にも対応しております。

詳細については、以下よりご確認ください。

▶︎ 公式サイト：https://app.very.travel

株式会社アクティバリューズは、「テクノロジーで旅の感動と観光の未来を創る」というミッションのもと、「省人化DX」「予約・販売」「顧客データのマーケティング活用」を軸に、観光・宿泊施設向けに多様なソリューションを提供しています。今後も、機能の拡張とサポート領域の拡大に注力し、日本の伝統的なおもてなしの精神を大切にしながら、最新のITやAI技術を活用して観光・宿泊業界の課題解決とゲストエクスペリエンス向上に取り組んでまいります。

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社アクティバリューズ

info@activalues.com

担当：李（広報）