5万人の行動を変えた人気講師が教える！ 7日間で身につく『リーダー1年目から結果を出す人がやっていること』本日発売

ビジネス書や実用書を中心に出版する株式会社クロスメディア・パブリッシング（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：小早川幸一郎）は、2025年10月2日に書籍『リーダー1年目から結果を出す人がやっていること』を刊行します。

本書は5万人以上の行動を変えてきた人気講師・足立晋平氏による、誰でも実践可能なリーダーシップの「押さえどころ」を、7日間の集中講義形式で学べる一冊です。

https://cm-publishing.co.jp/books/9784295411376/

Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/429541137X/

楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18322067/

●なぜ今、すべての人に「リーダーシップ」が必要なのか

迅速に変化に適応する必要がある現代のビジネス環境では、経営者や管理職といった特定の役職者だけでなく、新入社員を含む組織の全メンバーにリーダーシップが求められています。しかし、多くの人がリーダーになるには「カリスマ性」や「センス」が必要だと誤解し、「自分には向いていない」と感じたり、あるいは「ただ頑張るだけ」で結果が出ずに疲弊したりしています。

本書は、こうした課題に対し、リーダーシップは誰でも学べる技術だと示し、すべてのビジネスパーソンの行動変容を後押しするために企画されました。

著者は、これまで2000回以上の研修に登壇し、5万人以上のビジネスパーソンの行動を変えてきた株式会社スプリングボード代表の足立晋平氏。自身の新規事業での大きな失敗経験から導き出した、ただ頑張るだけでは結果が出ない仕事の「押さえどころ」を、リーダーシップ論に落とし込みました。

●5万人の行動を変えた、結果につながるリーダーシップ・メソッド

本書の最大の特徴は、誰もが知る『桃太郎』をモチーフにしたストーリー形式と、講師と受講生の対話形式で講義が進む点です。失敗ばかりの桃太郎が、犬・猿・キジの仲間たちと対立したりしながらも、リーダーシップを学び成長していく物語を読むうちに、リーダーに必要な理論とメソッドが自然と頭に入ってきます。

本書では、リーダーの役割を「行き先を定めること」と「フォロワーを動かすこと」という2つの本質的な役割に分け、7日間の講義形式で展開。

メンバーの共感を呼ぶ「ビジョン」の描き方から、人を動かすための「理・情・信」の3つの鍵、チーム内の「対立」を乗り越える方法、メンバーの「やる気」を引き出す科学的アプローチ、Googleも実証した「心理的安全性」の高いチームづくり、そして「自分らしいリーダーシップ」の確立まで、リーダーが直面する課題を網羅的に解説します。

▼読者が得られるメリット

本書を読むことで、リーダーシップに対する苦手意識がなくなり、初めてリーダーの役割を担う方でも自信を持ってチームを率い、着実に成果を出せるようになります。具体的なフレームワークやツールが満載のため、明日からすぐに行動できます。

▼本書の読みどころ

・『桃太郎』の失敗ストーリーで、リーダーシップの要点が直感的にわかる！

・人気講師と受講生の対話形式で、難解な理論もスラスラ頭に入る！

・巻末特典の「実践ツール」をダウンロードすれば、明日からすぐに現場で使える！

▼こんな方におすすめ

・初めて部下や後輩ができた方

・メンバーのやる気を引き出せず、チームが停滞気味だと感じている管理職の方

・「自分はリーダーに向いていない」と思っている方

・チームの成果に貢献したいすべてのビジネスパーソン

●著者紹介

足立 晋平（あだち・しんぺい）

株式会社スプリングボード代表取締役

神戸大学経済学部卒。大手人材サービス会社、グローバル組織人事コンサルティング会社を経て2012年にスプリングボードを設立。「人が飛躍するための場と仕組み」を提供する人材育成・組織活性化事業を展開する。リーダーシップ、マネジメント、交渉などをテーマとした研修・講演は毎年200日、累計2000回以上に及ぶ。これまで新入社員から経営幹部まで、延べ5万人以上を指導してきた。自身の新規事業での大きな失敗経験から「努力が空回りしないための"押さえどころ"」の重要性を提唱。誰でも実践可能で、現場で役立つ具体的な手法が好評を博し、多くの組織で行動変容をもたらしている。

●書籍情報

『リーダー1年目から結果を出す人がやっていること』

著者：足立晋平

定価：1,870円（本体1,700円＋税）

体裁：四六判 ／ 224ページ

ISBN：978-4-295-41137-6

発行：株式会社クロスメディア・パブリッシング（クロスメディアグループ株式会社）

発売日：2025年10月2日

