「あなたらしさを、武器にする」対話型採用イベント「ピッチマッチ2025」開催！学生と企業がフラットに出会う新しい就活のカタチの本エントリー受付開始

一般社団法人ミライゴト（所在地：広島県福山市、代表：角田千鶴）は、福山市と共催で開催する「ピッチマッチ2025 」の参加本エントリーを10月1日より受付開始いたしました。開催日は2025年11月14日（金）、会場は福山市役所大会議室。就活を控える学生や若手人材が、自分らしさを自由に表現し、地域を代表する企業経営者と直接対話できる対話型採用マッチングイベントです。

開催背景・課題感

就職活動の場では「履歴書」や「形式的な面接」によって、個性や潜在能力が十分に伝わらないケースが少なくありません。特に地方では、優秀な人材が都市部に流出し、地域企業は慢性的な人材不足に直面しています。

ピッチマッチは、こうした課題を打破するために誕生しました。

学生や若手人材が等身大の自分を表現し、企業の経営層とフラットに向き合うことで、双方の理解を深め、より質の高いマッチングを実現します。

イベントの特徴

ピッチマッチは「プレゼン＋対話」を通じて、他にはない採用体験を提供します。

最大の特徴は、“自由な自己表現”と“経営者との直接対話”が両立すること。

プレゼンや作品発表に加え、演奏や体験談の披露も可能。採用の場でありながら、参加者が自分らしさを最大限に発揮できる機会です。

自由な表現：プレゼン、演奏、作品展示、体験談など、形式にとらわれない自己表現（5分以内）。

経営者との直接対話：企業の経営層や責任者が登壇し、リアルな声を交わす。

非公開開催：安心できる環境で、参加者の挑戦を後押し。

マッチング強化：プレゼン後はランチ交流会や個別面談を通じて深い理解を促進

開催概要

名称：「ピッチマッチ2025」 ～あなたらしさを、武器にする～

日時：2025年11月14日（金） 11:00～17:00

会場：福山市役所 大会議室

対象：2026年卒学生、第二新卒、UIJターン希望者、転職希望者、アスリート

参加費：無料（書類選考あり）

主催：一般社団法人ミライゴト

共催：福山市

運営・企画：ピッチマッチ2025実行委員会

共同運営：株式会社山陽管理 （有料職業紹介事業許可番号：34-ユ-300665）

当日のプログラム（予定）

11:00-13:00 企業紹介＆参加者自己PR

13:00-14:00 ランチ交流会

14:00-16:00 個別面談

16:00-17:00 マッチング結果発表・フォローアップ

本エントリー受付開始！

本エントリー受付期間：2025年10月1日(水)～10月23日(木)

受付方法：公式サイトより（https://miraigoto.net/pitchmatch）

※参加は書類選考あり・無料。定員に達し次第締切となります。

参加者決定：10月25日(土)

フォローアップ期間：10月26日(日)～11月13日(木)

参加企業

参加企業はスポーツ、繊維、都市デザイン、イベント、不動産、教育支援、建築など 多様な業界から8社。地域を牽引する企業が一堂に集結します。参加企業 8社すべてに共通すること。 それは、「起業家が経営している」 「起業家精神を持って挑戦している」 ということです。

「ピッチマッチ2025」 参加企業は以下の通りです。

参加企業紹介動画(https://youtube.com/shorts/t9ZBVZOJkJc?si=x1otnLdXlW55u-MR)

・福山シティFC（隆旗株式会社）（スポーツスタートアップ）

本気でJ1を目指す。地域とともに成長するクラブ



本社所在地: 広島県福山市城見町2丁目1番22号

公式サイト: https://fukuyama-city.com/

業種: スポーツ・エンターテイメント

・篠原テキスタイル株式会社（創業110年超の革新企業）

伝統を守りながら、世界のラグジュアリー市場に挑む職人集団

本社所在地: 広島県福山市駅家町中島703番地

公式サイト: https://www.shinotex.jp/

業種: 繊維・テキスタイル

・株式会社Groove Designs（2018年創業スタートアップ）

東京と福山、2拠点でまちづくりDXを推進



本社所在地: 東京都中央区京橋3丁目1-1 東京スクエアガーデン6階

福山オフィス: 広島県福山市今町2-3

公式サイト: https://groove-designs.com/

業種: 都市デザイン・コンサルティング



・株式会社アイデアル（イベント×映像ベンチャー）

地域の「わくわく」から、全国へ広がるクリエイティブ企業

本社所在地: 広島県福山市引野町4丁目1-8

公式サイト: https://idealx.co.jp

業種: イベント・企画

・びんご福山デニックス（スポーツスタートアップ）

備後から東南アジアへ、地方発バスケ事業で地域発展に挑む



運営法人: 株式会社びんご福山デニックス

本社所在地: 広島県福山市

公式サイト: https://fukuyamadenix.jp/

・有限会社山陽不動産（1969年創業の挑戦企業）

不動産の枠を超え、若手起業家支援で福山の未来をつくる



本社所在地: 広島県福山市東町3丁目10番5号

公式サイト: https://sanyou34.com/

業種: 不動産

・一般社団法人スタイリィ（教育イノベーター）

元Jリーガーが挑戦！若者支援プラットフォーム



本社所在地: 広島県福山市東町3丁目10番15号

公式サイト: https://stuily.com/

業種: 教育・若者支援

・株式会社Salt Design（2014年創業ベンチャー）

31歳でUターン起業、福山のリフォーム業界に革新を

本社所在地: 広島県福山市新涯町5丁目10番9号

業種: 建築・デザイン

参加企業の募集職種などはこちら(https://note.com/miraigoto_00/n/ncfb5ee9e8c3a)

こんな人に来てほしい

・ 起業を考えている

・ 将来、経営者になりたい

・ ゼロイチの事業創造に関わりたい

・ 裁量権を持って働きたい

・ 経営者の近くで学びたい

・ スタートアップで急成長したい

・ 地方から世界を目指したい

・ コツコツとものづくりに打ち込みたい

・ 職人技術を極めたい

・ 地域を盛り上げる仕事がしたい

お問い合わせ

一般社団法人ミライゴト

担当：角田

Email：miraigoto34@gmail.com

イベント詳細：https://miraigoto.net/pitchmatch