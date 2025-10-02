こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
駒沢女子大学が文化庁と「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」を締結 ― 大学として全国初
駒沢女子大学（学長：臼井実稲子）はこのたび、文化庁（長官：都倉俊一）と「日本遺産オフィシャルパートナーシップ」を締結した。大学が日本遺産オフィシャルパートナーとなるのは全国で初めての事例。今後は観光文化学部が主体となって、「日本遺産を活用した文化観光の推進」をテーマにしたイベントを開催するほか、日本遺産認定地域と連携した課題解決型授業を展開していく。協定期間は2030年12月31日（火）まで。
「日本遺産オフィシャルパートナーシッププログラム」は、文化庁と企業団体等とが相互に協力し、日本の文化・伝統の魅力を国内外に向けて発信し、日本遺産ストーリーの体験・体感につなげることで、日本の有形・無形のさまざまな文化資源への理解を深めるとともに、日本遺産地域の活性化を図ることを目的としたもの。
駒沢女子大学は教育研究機関として、日本遺産ストーリーの魅力発信を通じて、地域の観光振興・交流人口拡大に向けた取り組み支援、および日本遺産の認知度向上を図り、地域活性化に積極的に貢献していく。
パートナーシップに関する概要は下記の通り。
【締結日】 2025年9月19日（金）
【取組内容】
2025年4月に誕生した観光文化学部が主体となって、下記の取り組みを行う予定。
（1）学園祭等を通じた日本遺産を紹介する展示会の開催
（2）日本遺産認定地域と連携した課題解決型授業の展開
（3）日本遺産認定地域と連携した情報発信及び普及啓蒙活動等
（4）「日本遺産を活用した文化観光の推進」をテーマにしたイベントの開催
【協定期間】 2025年9月19日（金）～2030年12月31日（火）
なお同大観光文化学部は、日本遺産オフィシャルパートナーシップ締結を記念して、学園祭「りんどう祭」において日本遺産特別展を開催する。概要は下記の通り。
【期 間】 10月11日（土）～10月12日（日） 各日10:00～16:00
【内 容】 関東地方の14ヶ所の日本遺産の紹介展示
【会 場】 駒沢女子大学 （2号館）205教場
【入場料】 無料
●駒沢女子大学観光文化学部
https://www.komajo.ac.jp/uni/faculty/d_tourism/index.html
（参考：文化庁）
https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/94274101.html
▼本件に関する問い合わせ先
学校法人 駒澤学園 広報部
住所：〒206-8511 東京都稲城市坂浜238番地
TEL：042-350-7212（直通）
FAX：042-331-1919
メール：prkomajo@komajo.ac.jp
