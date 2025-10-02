こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「近大に帰ろう！ホームカミングデー2025」を開催 創立100周年を迎え、59万人を超える卒業生との絆を深める機会
近畿大学（大阪府東大阪市）は、令和7年（2025年）10月4日（土）に、卒業生と母校の絆を深めることを目的とした同窓会イベント「近大に帰ろう！ホームカミングデー2025」を開催します。
また同日に、近畿大学校友会（同窓会組織）主催の「近畿大学創立100周年記念 校友会定期総会」も開催し、4人組ロックバンド「flumpool（フランプール）」のライブパフォーマンスや、俳優の赤井英和氏・元プロ野球選手の糸井嘉男氏・YouTuberのともやん氏・元NMB48の出口結菜氏による卒業生特別ゲストトークセッション、近大マグロの解体ショーなどを実施します。
【本件のポイント】
●創立100周年を迎え、卒業生と母校の絆をさらに深めることを目的に、ホームカミングデーを開催
●本学卒業生経営の飲食店が出店するフードフェスを実施
●卒業後10年目、20年目、30年目の卒業生を対象とした周年同窓会などを実施
【本件の内容】
卒業生数が59万人を超える近畿大学では、卒業生と母校の絆を深めることを目的に、卒業生をキャンパスに迎える同窓会イベント「近大に帰ろう！ホームカミングデー」を、平成26年（2014年）から開催しています。
創立100周年を迎える今年は、昨年も好評を得た卒業生経営の飲食店によるフードフェスで、本イベントでしか味わえない創立100周年にちなんだ100円メニューを提供するほか、卒業後10年目、20年目、30年目の卒業生を対象とした周年同窓会や、同じ学部の先輩後輩と出会える学部同窓会などを実施します。さらに、創立100周年記念事業募金ブースの設置や、卒業生から募集した「近畿大学にまつわる思い出の写真」を集めたモザイクアートの展示を行います。
また同日には、近畿大学校友会（同窓会組織）主催の「近畿大学創立100周年記念 校友会定期総会」を開催し、応援部、吹奏楽部によるオープニング演奏をはじめ、4人組ロックバンド「flumpool」のライブパフォーマンス、俳優の赤井英和氏・元プロ野球選手の糸井嘉男氏・YouTuberのともやん氏・元NMB48の出口結菜氏による卒業生特別ゲストトークセッションや、近大マグロの解体ショー・豪華景品が当たる抽選会なども実施します。
【開催概要】
日時：令和7年（2025年）10月4日（土）10：00～17：00
場所：近畿大学東大阪キャンパス
（大阪府東大阪市小若江3-4-1、近鉄大阪線「長瀬駅」から徒歩約10分）
対象：近畿大学卒業生とその家族、在学生、近隣住民（参加無料、事前申込不要）
【主なプログラム】
KINDAI FOOD FES 2025／10：00～17：00
卒業生経営の飲食店や近隣の商店街の飲食店が12店舗出店してフードフェスを開催します。各店舗の自慢の一品に加え、本イベント限定の創立100周年にちなんだ100円メニューも登場します。
各種同窓会／①10：30～12：00 ②15：30～17：00
卒業後10年目、20年目、30年目の卒業生を対象とした周年同窓会や、同じ学部の先輩後輩と出会える学部同窓会などを開催します。
キャラクターショー／①11：00～ ②13：00～
お子様に大人気のキャラクターショー。ヒーローショーだけでなく、ショーの後にはグループ撮影会も実施します。
赤井英和氏トークショー（K-studio）／15：30～16：30
近大卒業生をゲストに招き、学生時代やこれまでの経験をお伺いしながら、近大生に熱い想いを共有していただく企画「K-studio」を開催します。今回は特別ゲストとして赤井英和氏をお招きし、現役学生によるインタビュー形式のトークショーを行います。