音威子府村と北海道科学大学は、包括連携協定を締結します
このたび、音威子府村と北海道科学大学は、地域社会の発展と人材育成及び学術の振興に寄与することを目的に、包括連携協定を締結します。本連携を通じて、①地域課題の解決②人材育成③教育・学術④地域経済の振興に関することを連携して推進していく予定です。
下記のとおり、締結式を10月10日(金)に音威子府村役場 ２階大ホールにて実施いたしますので、取材協力のほどよろしくお願いいたします。
＜包括連携協定締結式概要＞
日時：2025年10月10日(金) 13:20～
会場：音威子府村役場 ２階大ホール
出席予定：音威子府村 村長 遠藤 貴幸
（敬称略）北海道科学大学 学長 川上 敬
▼本件に関する問い合わせ先
地域連携課 西・本田
住所：札幌市手稲区前田7条15丁目4-1
TEL：011-676-8664
FAX： 011-676-8664
メール：chiiki@hus.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/