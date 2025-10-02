九州営業の”常識”を覆す一手。出張不要、福岡に最強の営業部隊を。貴社の「九州支店」となる『Kyushu Sales Buddy』、本日より提供開始！

株式会社ENERALL

株式会社ENERALL（本社：福岡県福岡市中央区、代表取締役：武内大輝）は、九州地域への事業展開に悩む全国の企業様向けに、福岡を拠点とした九州営業代行サービス「Kyushu Sales Buddy（キュウシュウ セールス バディ）」を2025年9月16日より本格展開いたします。

なぜ今、九州営業代行が必要なのか？

九州のGRP（域内総生産）は53.9兆円と、関東・関西に次ぐ日本第3位の経済圏です。2022年の成長率は3.5％と全国平均の3.0％を上回り、さらに台湾半導体関連企業の進出など、ビジネスチャンスが急拡大しています。

しかし、九州には独自の商習慣があり、「よそ者」への警戒心が強い地域でもあります。加えて、インバウンド需要により出張費が高騰し、1泊5万円を超えることも珍しくありません。

そこで、福岡に本社を構える当社が、貴社の「九州支店」として現地密着型の営業代行サービスを提供します。

圧倒的な実績：なぜENERALLは九州で成果を出せるのか 【2024年度実績データ】

- 名刺獲得枚数：50,065枚

- 商談獲得累計：1,160件以上

- ご支援実績：31案件

【3つの強み】

1. 九州独自のネットワーク構築

商工会議所への参加、地域の会合への出席、学校への教育参加など、日々地域に根ざした活動を行い、他社にはない九州ネットワークを構築しています。

2. AI×100万件のキーマン情報

100万件以上のキーマン情報（名前、部署、役職、アドレス）を格納したプラットフォームを活用し、効率的な九州開拓を実現します。

3. 対面営業も可能なトータルサポート

テレアポだけでなく、訪問商談、展示会対応、既存顧客フォローまで、福岡の地の利を活かしてワンストップで支援します。

お客様の声：九州営業代行で成功した企業様の事例 株式会社グリーンオーシャン様（東京都）

ご支援内容： 営業戦略立案～アポ取得～商談～カスタマーサクセス

「農業は地縁血縁が重視される世界で、東京の会社というだけで警戒されていました。ENERALLさんと辛抱強くPDCAを回すことで、九州地区に確実な足掛かりを作ることができました。今では、アポ獲得や資料請求が多すぎて追いつかないほどです。福岡空港での外国人労働者の出迎えなど、現地ならではの業務もお願いしています」

具体的なサービス内容と料金

【基本プラン】

- アポイント獲得： 1件16,500円（税込）～

- 月額固定プラン： 貴社専属チーム体制での支援

- 成果報酬プラン： 商談成立時のみ課金

【支援領域】

- 九州ターゲットリスト作成（AIツール活用）

- テレアポ・メール営業

- オンライン商談・訪問商談

- 九州展示会支援（ブース運営、セミナー実施）

- 既存顧客フォロー・カスタマーサクセス

- 市場調査

- クロージング

よくあるご質問

Q. なぜ福岡の会社に九州営業代行を依頼すべきですか？

A. 九州は対面文化が根強く、地域ネットワークが重要です。福岡に拠点を持つ当社は、日々現地で関係構築を行っており、「よそ者」ではない立場で営業活動が可能です。

Q. 他社の営業代行との違いは？

A. 九州出身のメンバーが大半を占めており、地域特有の商習慣や土地勘を心得ております。また、商工会議所や経営者交流会への参加、教育機関への支援活動など、日頃より地域に根ざした活動を行い九州全域に独自のネットワークを構築しております。

Q. 準備するものはありますか？

A. サービス説明資料のみご用意ください。営業リストは当社のAIツールで作成可能です。

九州営業代行サービス「Kyushu Sales Buddy」詳細

サービス名： Kyushu Sales Buddy（キュウシュウ セールス バディ）

対象エリア： 九州全域（福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島）

料金： 1アポイント16,500円（税込）～

詳細・お問い合わせ： https://www.enerall.co.jp/ksb

株式会社ENERALLについて

営業支援により『やりたい』を実現する未来をつくることをミッションに、福岡を拠点として九州営業代行サービスを展開。地域に根ざした活動と最新のAIテクノロジーを融合させ、全国の企業の九州進出を支援しています。

会社名： 株式会社ENERALL

代表者： 代表取締役 武内大輝

所在地： 福岡県福岡市中央区長浜3-16-6

設立： 2022年10月11日

事業内容： 営業代行、営業支援、営業コンサルティングサービス

従業員数： 15名

URL： https://www.enerall.co.jp/

本件に関するお問い合わせ

株式会社ENERALL

九州営業代行「Kyushu Sales Buddy」担当：武内大輝

TEL：050-1780-1782

Email：daiki.takeuchi@enerall.co.jp

Web：https://www.enerall.co.jp/ksb