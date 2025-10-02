英国誌が選出する2024年「バー業界でもっとも影響力ある100人」のデヴェンダー・セガールを迎え、ゲストバーテンダーイベントを開催

写真拡大 (全7枚)

株式会社トランジットホールディングス

THE GREY ROOM（運営：株式会社トランジットホスピタリティマネジメント　代表取締役社長：亀山里樹）は、2025年10月15日（水）、「バー業界でもっとも影響力ある100人」（2024年）であり「かごしま焼酎大使」を務めるインド・ニューデリー出身のバーテンダー、Devender Sehgal（デヴェンダー・セガール）を迎え、一夜限りのゲストバーテンダーイベントを開催いたします。



焼酎カクテルを得意とするデヴェンダーによる、カクテルのために設計された本格麦焼酎「iichiko彩天」を用いたオリジナルカクテル4種とともに、またとないひとときをご堪能いただけます。




Devender Sehgal（デヴェンダー・セガール）はインドのスパイス感覚、香港のダイナミズム、日本の繊細さを融合させた多文化的アプローチを独自のスタイルとして、「味」だけでなく「香り」「見た目」「ストーリー」を通して、ゲストの記憶に残る一杯を追求しています。2019年に九州を訪れたことがきっかけで焼酎に興味を持ち、焼酎、柚子、抹茶、紫蘇など、繊細かつ奥行きのあるフレーバーを積極的に採用し、自身のスタイルに融合。また、2024年11月、鹿児島県知事より「かごしま焼酎大使」に任命されるなど、焼酎の普及に重要な役割も果たしています。



舞台となるのは、銀座の名所・数寄屋橋交差点を見下ろすことができる地上30mのビル最上階のバー「THE GREY ROOM」。銀座の喧騒から離れた非日常的空間で、日本伝統の麹の「うまみ」を最大限に表現した本格麦焼酎「iichiko彩天」を使用して、デヴェンダー氏のインドのスパイス感覚、香港のダイナミズム、日本の繊細さを融合させた多文化的アプローチのカクテル4種がお楽しみいただける、THE GREY ROOMならではのゲストバーテンダーイベントとなっています。



カクテル詳細

【カクテル名称】


Not for Nothing / Saccharum Negroni /


Soy / Tomato & Koji
【金額】
カクテル1杯 / \2,500（税込）
カクテル4杯セット / \9,000（税込）





※画像はイメージです

イベント概要



～Koji×Spice～


［開催日］2025年10月15日（水）


［時間］19:00 - 23:00


［場所］東京都中央区銀座6-4-3　GICROS GINZA GEMS 11F


　　　　TEL：03-6416-1815


［価格］カクテル1杯 \2,500（税込）


　　　　カクテル4種セット / \9,000（税込）


※別途テーブルチャージ\1,000を頂戴いたします


席の予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/ja/shops/thegreyroomtokyo/reserve


Devender Sehgal（デヴェンダー・セガール）



プロフィール


元マンダリン・オリエンタル香港飲料マネージャー。2020年の設立から2024年12月までThe Aubreyに在籍し、その革新的なドリンクとカクテルメニューの考案を担当。その多くは、焼酎や泡盛といったニッチな日本のスピリッツを特徴としている。在籍中、The Aubreyは設立から1年以内に「アジアのベストバー50」リストで38位に初登場し、3年以内に10位にまで順位を上げている。現在は「かごしま焼酎大使」として鹿児島県の本格焼酎の魅力の発信に努めている。



主な来歴


2012年　ブラジルで開催されたディアジオ・リザーブ・ワールドクラス世界大会にインド代表として出場。


2015年から2016年　ドリンクス・ワールド・マガジン（香港・マカオ）のトップ25バーテンダー・オブ・ザ・イヤーに選出。


2022年　The AubreyがAsia's 50 Best Bars初登場で38位にランクイン。


2024年　英国の飲料専門誌「Drinks International」が選ぶ「バー業界でもっとも影響力ある100人」選出。


2024年　The AubreyがAsia's 50 Best Barsで10位にランクイン。


2024年　鹿児島県より「かごしま焼酎大使」に任命。


2025年　The Aubreyならびにマンダリン・オリエンタル香港飲料マネージャーを退任。





iichiko彩天

日本伝統の麴由来のうまみを最大限に表現した本格麦焼酎です。米国のトップバーテンダーとの共同開発により誕生しました。
麹でつくる蒸留酒ならではの、ふくよかな香りと深い余韻のある味わい。
ショットやオン・ザ・ロックはもちろん、カクテルベースとしてもその個性を存分にお楽しみいただけます。




■「iichiko彩天」商品詳細はこちら
特設サイト ：https://www.wa-spirits.com/ja
Instagram：https://www.instagram.com/wa__spirits


店舗概要




正式名称　THE GREY ROOM（ザ グレイルーム）


住所　東京都中央区銀座6-4-3 GICROS GINZA GEMS 11F


電話　03-6274-6023


営業時間


火曜ー金曜　16:00-23:30（L.O.22:30）


土・日・祝　12:00-23:30（L.O.22:30）


定休　　月曜日（月曜日が祝日の場合は営業、翌火曜日休）


座席数　　約60席


URL　https://thegreyroomtokyo.com/


Instagram　@thegreyroom_ginza(https://www.instagram.com/thegreyroom_ginza/)


予約はこちら :
https://www.tablecheck.com/shops/thegreyroomtokyo/reserve