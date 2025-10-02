¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¦¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î¤é¤ÈÊÂ¤Ó³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ê¡°æ¿ÎÈþ¤¬¹ñÆâºÇÂçµé¤Î¡ÖJapan Inner Beauty Award 2025 ·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ê½÷ÀÉôÌç¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ
2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖJapan Inner Beauty Award 2025¡×¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦Ê¡°æ¿ÎÈþ¤¬¡Ö·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ê½÷ÀÉôÌç¡Ë¡×¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ±¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢Á´¹ñ5,150Ì¾¤Î¾ÃÈñ¼ÔÄ´ºº¤ò´ð¤Ë¡ÖÆâÌÌ¤«¤é¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿¸Ä¿Í¡¦´ë¶È¡×¤òÁª½Ð¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÉ½¾´¡£
½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ëº£Ç¯¤Ï¡¢½÷Í¥¡¦¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«»á¤¬¡Ö½÷Í¥¾Þ¡×¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦Èþ¹á»á¤¬¡Ö¥â¥Ç¥ë¾Þ¡×¡¢YouTuber ¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î ¤Þ¤ê¤Ê»á¤¬¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¡£´ë¶ÈÉôÌç¤Ç¤Ï»ñÀ¸Æ²¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¢¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤¬¡Ö´ë¶ÈÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤ÇÍ£°ì¡¢·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡Ê½÷ÀÉôÌç¡Ë¤È¤·¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢ÈýÌÓÈþÍÆÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤È½÷À¤Î¼«¸ÊÉ½¸½»Ù±ç¤òÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿ÊÀ¼ÒÂåÉ½Ê¡°æ¿ÎÈþ¤Ç¤¹¡£
¢£ Japan Inner Beauty Award 2025¡¡¼õ¾ÞÍýÍ³
Ê¡°æ¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ËÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÈýÌÓÈþÍÆ¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¡¢ÆÈ¼«µ»½Ñ¡Ö¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ö¥í¥¦¥ê¥Õ¥È¡ÊHBL¡Ë¡×¤ò³«È¯¡£
700Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë»Ü½Ñ¥Çー¥¿¤È¡¢1Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡á¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢ÈýÌÓ¤ò¡ÖÈþÍÆ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡×¤È¤·¤Æ»Ô¾ì¤òÀÚ¤êÂó¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢ÈþÍÆ¤òÄ¶¤¨¤Æ ¡Ö½÷À¤Î·ÐºÑÅª¼«Î©¡×¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Î¼«Í³¡×¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤Î¸þ¾å¡× ¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¤¬·Ç¤²¤ë¡ÖÆâÌÌ¤«¤é¤Î·ò¹¯Èþ¤È¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡×¤ÎÍýÇ°¤òÂÎ¸½¡£
ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ ¡ÖÊ¸²½¤ò¤Ä¤¯¤ê¡¢¿¦¶È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡× Á°Îã¤Î¤Ê¤¤¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î±ÉÍÀ¤¢¤ë¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥¿ー¤Ï¸µ¥·¥çー¥È¥¹¥±ー¥È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê Ä¼»È²Ï¸¶°ê·Ã»á
ー¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É2025ー
¢£¼õ¾Þ¼Ô
―É½¾´ÉôÌç―
¡ã½÷Í¥¾Þ¡ä¡¡½÷Í¥ ¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¡¡
¡ã¥â¥Ç¥ë¾Þ¡ä¡¡Èþ¹á¡¡
¡ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¾Þ¡ä¡¡¥Ø¥é¥Ø¥é»°½Æ»Î ¤Þ¤ê¤Ê
¡ã·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡ÃËÀÉôÌç¡ä¡¡¥É¥¯¥¿ー¥»¥é¥à³ô¼°²ñ¼Ò µÈÀî°éÌð
¡ã·Ð±Ä¼Ô¾Þ¡¡½÷ÀÉôÌç¡ä¡¡³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY Ê¡°æ¿ÎÈþ
¡ã´ë¶ÈÂç¾Þ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ä »ñÀ¸Æ²¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー»ö¶ÈÉô
³ô¼°²ñ¼Ò¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹
¡ã½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡ä¡¡ÆüÀ¶¿©ÉÊ¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò
¹ñÀ¯¤«¤é¤â¸å²¡¤·¡¡ÌîÅÄÀ»»ÒµÄ°÷¤¬¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¿ä¿Ê¤òÀë¸À
¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯À¯ºö¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤Î»º¶È´ðÈ×¤Ø
½°µÄ±¡µÄ°÷¡¦ÌîÅÄÀ»»Ò»á¤Ï¡¢½÷ÀÆÃÍ¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤ò¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¡×À¯ºö¤Î°ÕµÁ¤ÈÅ¸Ë¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹ñ²ñ¤Ç¤Ï¡¢À¸Íý¡¦Ç¥¿±¡¦ÉÔÇ¥¡¦¹¹Ç¯´ü¤È¤¤¤Ã¤¿½÷ÀÆÃÍ¤Î²ÝÂê¤Ï½½Ê¬¤ËµÄÏÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂç¤¤ÊÌ¤²ò·èÎÎ°è¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤Î²ò·è¤³¤½¤¬¿·¤·¤¤ÆüËÜ¤Î´é¤ò¤Ä¤¯¤ë――ÌîÅÄ»á¤Ï¤½¤¦¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
À¯ºö¿ä¿Ê¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÃËÀµÄ°÷¤È¤â¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¡¦ÈþÍÆ»º¶È¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¶È³¦¤ÈÏ¢·È¡£»Ô¾ì¤Î³ÈÂç¤È¤È¤â¤ËÉÊ¼Á¤ÎÄã²¼¤äÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬¹¤¬¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¸øÀµ¤ÇÆ©ÌÀ¤Ê»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£SNS»þÂå¤À¤«¤é¤³¤½¡Ö°ì¤Ä¤Î°»ö¤¬¶È³¦Á´ÂÎ¤Î¿®ÍÑ¤ò¼ºÄÆ¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡×¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤¬ÃÎ·Ã¤ò½Ð¤·¹ç¤¤¡¢¿®Íê¤ËÂÑ¤¨ÆÀ¤ë»º¶È¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÌîÅÄ»á¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ´Ñ¸÷»º¶È¤¬¡ÖÉÔ²ÄÇ½¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Ê¤¬¤é¤âº£¤äÆüËÜ·ÐºÑ¤ò»Ù¤¨¤ëÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿»öÎã¤òµó¤²¡¢¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯¤âÆ±ÍÍ¤Ë¼Ò²ñ¤Î´ð´´»º¶È¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¤ÈÅ¸Ë¾¡£½÷À¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤Î²ò·è¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¿çÌ²¤äÄ°³Ð¤Ê¤ÉÃË½÷¤òÌä¤ï¤º¿Í´ÖÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤Ë¹×¸¥¤·¡¢À¤³¦´ð½à¤òÄ¶¤¨¤ë»º¶È¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¸·Àµ¤Ê¾ÃÈñ¼Ô¤Î¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª½Ð¡¦É½¾´¤µ¤ì¤¿¥Õ¥§¥à¥Æ¥Ã¥¯´ë¶È¤Ï¡¢¤½¤ÎÂè°ìÊâ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤ÈÉ¾²Á¡£ÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¾ÃÈñ¼Ô¤Î¸·¤·¤¤´ãº¹¤·¤ËÂÑ¤¨ÆÀ¤ë¿¿¤Ë²ÁÃÍ¤¢¤ë¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬»Ä¤ê¡¢¶È³¦¤Î¿®Íê¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¸Ø¤ì¤ë¿¦¾ì´Ä¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡×¤È·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã³«ºÅ³µÍ×¡ä
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¡¥¤¥ó¥Êー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥¢¥ïー¥É2025
³«ºÅÆü¡§2025Ç¯10·î2Æü¡ÊÌÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§½ÂÃ«¥¥ã¥¹¥È ¥¹¥Úー¥¹
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
¸å±ç¡§¥Õ¥é¥ó¥¹ËÇ°×Åê»ñÄ£ - ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥é¥ó¥¹
Ä´ºº³µÍ×
Ä´ºº¼çÂÎ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÈþÍÆ·ÐºÑ¿·Ê¹¼Ò
Ä´ººÊýË¡¡§¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¡Ê¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¯¥í¥ß¥ë¡Ë
Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´¹ñ¤Î20～49ºÐÃË½÷¡Ê5,150Ì¾¡Ë
Ä´ºº´ü´Ö¡§2025Ç¯6·î27Æü～6·î30Æü
ÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¿ô¡§250¾¦ÉÊ
É¾²Á»ØÉ¸¡§Ç§ÃÎ¡¿¹ØÆþ¡¿É¾²Á¡¿·ÑÂ³°Õ¸þ¡¿¿ä¾©°Õ¸þ
ÂÐ¾ÝÊ¬Ìî¡§£±.½Û´Ä¡¦Âå¼Õ £².Ä²Æâ¡¿ç´Æâ´Ä¶ £³.¹ü¡¦¶ÚÆù £´.¥Û¥ë¥â¥ó¡¦ÂÎÇ¯Îð £µ.¥á¥ó¥¿¥ë¥Ø¥ë¥¹¡¦¿çÌ²
¢£³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY ÂåÉ½¼èÄùÌò Ê¡°æ¿ÎÈþ ¥³¥á¥ó¥È
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡ØJapan Inner Beauty Award 2025¡Ù¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤ÉñÂæ¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê±ÉÍÀ¤¢¤ë¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤ò¡¢¿´¤«¤é´ò¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÂç¤¤ÊÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾¾ËÜ¤Þ¤ê¤«¤µ¤ó¡¢Èþ¹á¤µ¤ó¡¢¤Þ¤ê¤Ê¤µ¤ó¤È¤¤¤Ã¤¿»þÂå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÉ½¸½¼Ô¤ÎÊý¡¹¡¢¤½¤·¤Æ»ñÀ¸Æ²¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ä¥×¥í¥é¥Ü¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¶È³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´ë¶È¤ÈÆ±¤¸ÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·Ð±Ä¼Ô¤È¤·¤ÆÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤¢¤ê¡¢¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈþÍÆ¤È¤Ï¡¢³°¸«¤òÀ°¤¨¤ë¹Ô°Ù¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¿Í¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤ß¡¢À¸¤Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ä¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËHBL¤Î¡ÖÈý¡×¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤Ê¥Ñー¥Ä¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä©Àï¤¬¡¢½÷À¤¿¤Á¤Î¿·¤·¤¤¼«¸ÊÉ½¸½¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢·ÐºÑÅª¼«Î©¤ò»Ù¤¨¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¤òÆ°¤«¤¹±¿Æ°¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢Âç¤¤Ê´õË¾¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÈý¤ÏÈþÍÆ¤ÎºÇ¸å¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡Ù¡£
¤³¤Î¿®Ç°¤Î¤â¤È¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÈþÍÆ¤ò¡È¥µー¥Ó¥¹¡É¤«¤é¡ÈÊ¸²½¡É¤Ø¡¢¤½¤·¤Æ¡Èµ»½Ñ¡É¤«¤é¡È¿¦¶È¡É¤Ø¤È¾º²Ú¤µ¤»¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¼¥í¤«¤é¿¦¶È¤òÀ¸¤ß¡¢Ê¸²½¤ò¼Ò²ñ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ëÄ©Àï¤Ï·è¤·¤ÆÍÆ°×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Ì¤Íè¤ÎÀ¤Âå¤Ë¿·¤·¤¤ÁªÂò»è¤ÈÀ¸¤Êý¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ï¥´ー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥é¥¤¥ó¡£
ÈþÍÆ¤¬»ý¤ÄÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹¤²¡¢À¤³¦¤Ë¸Ø¤ì¤ë¿·¤·¤¤Ê¸²½¤òÆüËÜ¤«¤éÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÄ©Àï¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVYÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹
Ê¡°æ¿ÎÈþ
Áá°ðÅÄÂç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥â¥Ç¥ë¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¡£2008Ç¯¤«¤é2015Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¤Ë¤ÆÌó9Ç¯´Ö¿Íµ¤¥ê¥Ýー¥¿ー¤òÌ³¤á¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹ÈÖÁÈ¡Ø¸¼Ô¤ÎÁªÂò¡Ù¤Ç¤Ï5Ç¯´Ö»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¡¢·ÝÇ½³¦¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÆóÂ¤ÎÁððÞ¤òÍú¤¤Ê¤¬¤é³èÆ°¤òÅ¸³«¡£
¸½ºß¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¨¥¹¥Æ¥Æ¥£¥Ã¥¯¥µ¥í¥ó¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥µ¥í¥ó¡¢¥¢¥¤¥é¥Ã¥·¥å¥µ¥í¥ó¡¢¥Û¥Æ¥ë¥¹¥Ñ¤Ê¤É·×15Å¹ÊÞ¤ò·Ð±Ä¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÈþÍÆ¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢2020Ç¯¤Ë¤ÏÈýÌÓ¥±¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê»Ü½Ñ¡ÖHOLLYWOOD BROW LIFT¡×¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ó¥Àー¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¿·¥µー¥Ó¥¹¤ò¹¤á¡¢¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¶È³¦¤ò³×¿·¡£2023Ç¯¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTROIAREUKE¡×¤òÆüËÜ¤ÇÅ¸³«¤·¡¢À½ÉÊÈÎÇä¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¶µ°é¤ä¹Ö½¬»ö¶È¡¢EC»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¿·¤¿¤ÊÈýÌÓÈþÍÆ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¡Ö¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡×¤È¤¤¤¦¿¦¶È¤ÎÇ§ÃÎ³ÈÂç¤Ë¹×¸¥¡£½÷À¤Î¸ÛÍÑÂ¥¿Ê¤äµ¯¶È»Ù±ç¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¶¨²ñ¡ÊJEBA¡Ë ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØÁ´¹ñ¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢¥µー¥Ó¥¹»º¶È¶¨²ñ¡ÊJHCI¡Ë¡Ù¤ÎÍý»ö¤È¤·¤Æ¡¢ÈþÍÆ¶È³¦¤È¹ñÀ¯¤ò·Ò¤®¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤ÎÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³èÆ°Ãæ¡£¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤ÎÌò¿¦¤ò·óÇ¤¡§
- ·ò¹¯ÈþÍÆ»º¶È¿¶¶½µÄ°÷Ï¢ÌÁ Íý»ö
- ISO¹ñºÝ¥Ó¥åー¥Æ¥£ーÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ ¸ÜÌä¡¢¿³ººÉ¾²Á°Ñ°÷Ä¹
- °ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÈþÍÆÉÊ¼ÁÊÝ¾Úµ¡¹½ ¸ÜÌä
2025Ç¯1·î¤Ë¤Ï¡¢ÈýÀìÌç¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHBL BEAUTY¡×¤ò¥íー¥ó¥Á¡£¶È³¦½é¤ÎÀ½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥»¥ë¥Õ¥á¥¤¥¯¤Î¿·¤·¤¤²ÄÇ½À¤òÄó°Æ¤·¡¢ÈýÌÓÈþÍÆÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£¡ÖHBL¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ö¥í¥¦¥ê¥Õ¥È¡Ë¡×¤È¤Ï¡©
ÈþÍÆ±¡¡¦ÈþÍÆ¼¼¡¦¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤¬Ãµ¤»¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µ¥¤¥È¡Ö¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñー¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¡×¤Î¸¡º÷¥ー¥ïー¥É¤Ë¤â¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¡¢SNS¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÈýÊÊ(R)²þÁ±µ»½Ñ¡ÖHBL¡Ê¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ö¥í¥¦¥ê¥Õ¥È¡Ë¡×¡£¹ñ»º¤ÎÀìÍÑ¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°ºÞ¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°ºÞ¡¢ÆÃ¼ì¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ï¥Ã¥¯¥¹¤Îµ»½Ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÈýÌÓ¤ÎÀ¸¤¨¥°¥»¤ò²þÁ±¤·¡¢ÆüËÜ¿ÍÆÃÍ¤Î²£¤Ë¸þ¤¤¤ÆÀ¸¤¨¤Æ¤¤¤ëÈýÌÓ¤ÎÊÊ¤Ê¤É¡¢ÌÓÎ®¤ì¤òº¬ËÜÅª¤Ë²þÁ±¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó(R)¤Ç¤¹¡£
¼«¿È¤Ç1ËÜ1ËÜ¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÈýÊÊ¤ò²þÁ±¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌÀÆü¤«¤é¥á¥¤¥¯¤â³ÊÃÊ¤Ë³Ú¤Ë¡£ÃËÀ¤Ï¤³¤ì¤À¤±¤ÇÈý¤¬¹¤È´¤±¥«¥Ã¥³¤è¤¯¡£¹ñÆâ¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¶È³¦¤Ë¤Ï¡¢¥¢ー¥È¥á¥¤¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÈýÌÓ¥ï¥Ã¥¯¥¹¤äÈþÈý¤Î»÷¹ç¤ï¤»¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥Ö¥í¥¦¥ê¥Õ¥È¤Ï½¾Íè¤Î¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¤Î·Á¤À¤±À°¤¨¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÈýÀ°·Á¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¡¢ÈýÌÓ¤ÎÌÓÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃË½÷¶¦¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦µ»½Ñ¤Ç¤¹¡£
https://hbl.salon/
¢£±¿±Ä²ñ¼Ò
³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY
½êºßÃÏ¡§¢©153-0043¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÅì»³1-5-4¡¡KDXÃæÌÜ¹õ¥Ó¥ë4F
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖHOLLYWOOD BLOW LIFT(R)¡×¤ÎÄó¶¡
¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¾¦ºà¤Î³«È¯¡¢À½Â¤¡¢ÈÎÇä¡¢¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ö¥í¥¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¶µ°é¡¢±¿±Ä
¤½¤ÎÂ¾¥¢¥¤¥Ö¥í¥¦¥³¥¹¥á¤Î²·Çä¶È¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¡¢¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤Î¶µ°é
¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖTROIAREUKE¡×ÆüËÜÁíÂåÍýÅ¹
EMAIL¡§ info@juliaivy.co.jp
¡ÚÊóÆ»´Ø·¸¼Ô³Æ°Ì¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒJULIA IVY ¹ÊóÃ´Åö
EMAIL¡§ info@juliaivy.co.jp