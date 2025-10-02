【最強開運日を含む4日間限定】純金お守り「運幸（うんこう）」が特別価格で登場──10月3日(木)～6日(日)「金の日」キャンペーン──

株式会社RAIN

■ 純金の「運幸」とは？

「金運アップも夢じゃない、純金で運を“貯める”新しい形」

忙しい日々の中で、健康に感謝し、未来の幸運を引き寄せたい--。

そんな願いを形にしたのが、純金製のお守り「運幸」です。

ただの縁起物にとどまらず、近年高騰を続ける金相場により、資産価値を持つお守りとしても注目されています。

■ 3つのデザインから選べる「運幸」

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=y08geH70zgA ]🟡 バナナ運(https://jungold.base.shop/items/85016872)

健康なお通じ＝毎日の健やかさを象徴。

「今日も元気で過ごせますように」と自然に感謝できるお守り。

🌀 巻運(https://jungold.base.shop/items/85017201)

子ども時代の無邪気さを思い出させる巻きのフォルム。

新しい挑戦を前に、背中を押してくれる頼もしい存在。

🪙 運コイン(https://jungold.base.shop/items/72485740)

古代コインをモチーフにした金運・豊かさの象徴。

財布やポーチに忍ばせて、いつでも経済的安定をサポート。

※全て両面デザイン仕様。

■ 金相場がもたらす未来の安心

過去5年で金の価値は2倍以上に上昇。

世界情勢が不安定な今、金は「資産」として再注目されています。

「運幸」は幸運を招くだけでなく、未来への安心感を支える純金アイテムです。

■ キャンペーン概要

販売期間：2025年10月3日(木)～6日(日)

内容：純金お守り「運幸」を金の日特別価格にて販売

販売サイト：JUNGOLD公式ECサイト(https://jungold.base.shop/)

■ 株式会社RAINについて

純金ブランド「JUNGOLD」の企画・製造・販売

宝飾品ブランド「2色珠（にしょくだま）」の展開

宝石・ラボダイヤの商品開発

法人向けOEM・記念品製作

実績：クラウドファンディング累計支援額 3億円超、2000種類以上の商品開発など

お得に手に入れられるのは この4日間だけ。

「運幸」と共に、あなたの未来を輝かせてみませんか？