【Dior】ディオールを纏うセレブリティ @2026年春夏 コレクション

クリスチャン・ディオール合同会社

ディオールを纏うセレブリティ。

2025 年 10月 1日、ディオールはパリにて、ジョナサン・アンダーソンによる2026年春夏 コレクションを発表しました。日本からはアンバサダーの中谷美紀、新木優子を迎え、ジス、ジェニファー・ローレンス、シャーリーズ・セロン、ジミン、ジェナ・オルテガ、マイキー・マディソン、グレタ・リー、ロザリア、テイラー・ラッセル、アニャ・テイラー＝ジョイ、ジョニー・デップ、ウィロー・スミスといった華やかなスターたちが集結しました。

(C)Getty Images

新木優子はプリントがあしらわれたホワイトシルクシャツとスカートを着用しました。

(C)Getty Images

中谷美紀はシルクのカラーをあしらったブラックウールセーターとブラックのウール＆シルクスカートを着用しました。

(C)Getty Images

ジスはブラックのウールベストとスカートに、ホワイトのコットンシャツとシルクリボンを合わせた装いで登場しました。

(C)Getty Images

ジェニファー・ローレンスはブラックのウールベスト、ブルーのコットンシャツ、グレーのウールパンツを纏い、ベージュコットンのトレンチコートを羽織りました。

(C)Getty Images

シャーリーズ・セロンはブラックレザーのジャケットにカーキのコットンショーツを着用しました。

(C)Getty Images

ジミンはブラックのウール＆シルクピークドラペル「バー」ジャケットに、ブラックのレザーパンツを纏い、ディオールのアクセサリーも着用しました。

(C)Getty Images

ジェナ・オルテガは刺繍が施されたノースリーブのブラックウールジャケットに、ブルーのスカートを合わせました。

(C)Getty Images

マイキー・マディソンはブラックのウール＆シルクジャケットをピンクのシルクトップスとホワイトのチュールスカートの上に羽織りました。

(C)Getty Images

グレタ・リーはアイボリープリントがあしらわれたシルクトップとスカートを着用しました。

(C)Getty Images

ロザリアはホワイトのプリーツシルクドレスに、ディオールのアクセサリーを合わせました。

(C)Getty Images

テイラー・ラッセルは、ホワイトのコットンシャツ、ホワイトのシルクスカーフ、ブルーのコットンパンツの上に、ブラックレザー「バー」ジャケットを着用しました。ディオールのアクセサリーも身に纏いました。

(C)Getty Images

アニャ・テイラー＝ジョイは、ブラック＆ホワイトウールのケープを、対のスカートとホワイトのウール＆シルクベストの上に纏い、ディオールのアクセサリーを合わせたルックで登場しました。

(C)Getty Images

ジョニー・デップはグレーウールのダブルブレスト ピークドラペルジャケットに、グリーンのチェックをあしらったコットンシャツ、そしてブルーのデニムパンツを合わせたルックを披露しました。ディオールのアクセサリーも着用しました。

(C)Getty Images

ウィロー・スミスはブルーのコットンシャツにシルクタイを合わせました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=CwmKr-wkj1M ]

＠Dior #ディオール #DiorSS26

