シリーズ累計130万部！ 大人気の「タヌキとキツネ」がモノクロ漫画で登場！「タヌキとキツネ ゆるっと」(著：アタモト)　紙書籍＆電子書籍にて11月14日(金)より発売決定！全国書店にてご予約受付中！！

写真拡大

株式会社アニメイトホールディングス

株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！




【STORY】


とっても仲良しなタヌキとキツネが、ゆるっとタッチのモノクロ漫画で登場！


ページをめくれば、のんびりな毎日と可愛さ無限大！


ここだけで読める描き下ろしエピソードも収録！




【商品情報】


タイトル：タヌキとキツネ ゆるっと


著：アタモト


発売日：2025年11月14日(金)


判型：A5変判


定価：847円(税込)


レーベル：リラクトコミックス


発行：株式会社フロンティアワークス



■特典情報

〇アニメイト 有償特典


アタモト先生描き下ろしイラスト使用


木製スタンドスタンプ



〇未来屋書店


イラストカード



〇紀伊國屋書店


イラストカード



〇くまざわ書店


イラストカード



〇丸善ジュンク堂書店


イラストカード



■C表記


(C)ATAMOTO/Frontier Works Inc.



タヌキとキツネ公式HP： https://www.fwinc.co.jp/tanukitsu/


タヌキとキツネ公式X：https://x.com/tanu_kitsu



リラクトコミックス公式HP： https://www.fwinc.co.jp/liluct/


リラクトコミックス公式X：https://x.com/liluct_fwinc