シリーズ累計130万部！ 大人気の「タヌキとキツネ」がモノクロ漫画で登場！「タヌキとキツネ ゆるっと」(著：アタモト)　紙書籍＆電子書籍にて11月14日(金)より発売決定！全国書店にてご予約受付中！！

【STORY】

とっても仲良しなタヌキとキツネが、ゆるっとタッチのモノクロ漫画で登場！

ページをめくれば、のんびりな毎日と可愛さ無限大！

ここだけで読める描き下ろしエピソードも収録！

【商品情報】

タイトル：タヌキとキツネ ゆるっと

著：アタモト

発売日：2025年11月14日(金)

判型：A5変判

定価：847円(税込)

レーベル：リラクトコミックス

発行：株式会社フロンティアワークス

■特典情報

〇アニメイト 有償特典

アタモト先生描き下ろしイラスト使用

木製スタンドスタンプ

〇未来屋書店

イラストカード

〇紀伊國屋書店

イラストカード

〇くまざわ書店

イラストカード

〇丸善ジュンク堂書店

イラストカード

■C表記

(C)ATAMOTO/Frontier Works Inc.

タヌキとキツネ公式HP： https://www.fwinc.co.jp/tanukitsu/

タヌキとキツネ公式X：https://x.com/tanu_kitsu

リラクトコミックス公式HP： https://www.fwinc.co.jp/liluct/

リラクトコミックス公式X：https://x.com/liluct_fwinc