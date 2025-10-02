シリーズ累計130万部！ 大人気の「タヌキとキツネ」がモノクロ漫画で登場！「タヌキとキツネ ゆるっと」(著：アタモト) 紙書籍＆電子書籍にて11月14日(金)より発売決定！全国書店にてご予約受付中！！
株式会社アニメイトホールディングス
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
【STORY】
とっても仲良しなタヌキとキツネが、ゆるっとタッチのモノクロ漫画で登場！
ページをめくれば、のんびりな毎日と可愛さ無限大！
ここだけで読める描き下ろしエピソードも収録！
【商品情報】
タイトル：タヌキとキツネ ゆるっと
著：アタモト
発売日：2025年11月14日(金)
判型：A5変判
定価：847円(税込)
レーベル：リラクトコミックス
発行：株式会社フロンティアワークス
■特典情報
〇アニメイト 有償特典
アタモト先生描き下ろしイラスト使用
木製スタンドスタンプ
〇未来屋書店
イラストカード
〇紀伊國屋書店
イラストカード
〇くまざわ書店
イラストカード
〇丸善ジュンク堂書店
イラストカード
■C表記
(C)ATAMOTO/Frontier Works Inc.
タヌキとキツネ公式HP： https://www.fwinc.co.jp/tanukitsu/
タヌキとキツネ公式X：https://x.com/tanu_kitsu
リラクトコミックス公式HP： https://www.fwinc.co.jp/liluct/
リラクトコミックス公式X：https://x.com/liluct_fwinc