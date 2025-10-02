『頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒』フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。

ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。



製品ページはこちら：


●頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191897&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)



■あみあみオンラインショップ


https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)


■あみあみ実店舗サイト


https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)


■頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア




【製品情報】


□参考価格：7,480円(税込)


□発売日：2026年7月予定


□ブランド：KAWA DESIGN


【スケール】1/6


【サイズ】全高：約185mm


【素材】PVC＆ABS



【セット内容一覧】


・フィギュア本体


・差し替え顔パーツ×4(本体着用分含みません)


・差し替え腕パーツ×1


・チキンラップ×1


・ペン×1


・キノコ×1













































KAWA DESIGNより頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6 完成品フィギュアの登場です。



※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。



(C)BANLE頒勒



