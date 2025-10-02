『頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒』フィギュアが登場。あみあみにて予約受付中。
ホビー通販大手の「あみあみ」（運営：大網株式会社、東京都文京区）は、「KAWA DESIGN」より、『頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア』を、現在ご案内中です。
製品ページはこちら：
●頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191897&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)
■頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア
【製品情報】
□参考価格：7,480円(税込)
□発売日：2026年7月予定
□ブランド：KAWA DESIGN
【スケール】1/6
【サイズ】全高：約185mm
【素材】PVC＆ABS
【セット内容一覧】
・フィギュア本体
・差し替え顔パーツ×4(本体着用分含みません)
・差し替え腕パーツ×1
・チキンラップ×1
・ペン×1
・キノコ×1
KAWA DESIGNより頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6 完成品フィギュアの登場です。
※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。
製品ページはこちら：
●頒勒壱号機 BANLE001 Illustration by BANLE頒勒 1/6スケール 完成品フィギュア(https://www.amiami.jp/top/detail/detail?scode=FIGURE-191897&utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=prtimes)
(C)BANLE頒勒
【店舗情報】
■あみあみオンラインショップ
https://www.amiami.jp/(https://www.amiami.jp/)
■あみあみ実店舗サイト
https://realstore.amiami.jp/(https://realstore.amiami.jp/)