こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
世界お茶まつり2025「秋の祭典」の開催
世界お茶まつり2025「秋の祭典」がいよいよ静岡県コンベンションアーツセンター“グランシップ”
（静岡市駿河区東静岡）において、10月23日から開幕いたします！
世界お茶まつり2025秋の祭典プログラムチラシ_1
世界お茶まつり2025秋の祭典プログラムチラシ_2
秋の祭典では、「#OCHAを買おう」、「#OCHAを体験しよう」、「#OCHAを学ぼう」の３つのカテゴリーで、様々なプログラムを実施いたします。
◇会期、会場について
会期：10月23日(木)～26日(日)10時～16時 ※23日(木)のみ12時開場
会場：静岡県コンベンションアーツセンター“グランシップ”
◎入場登録不要、入場無料 ※一部有料プログラム有
◇各プログラムについて
「#OCHAを買おう」
「#OCHAを体験しよう」
「#OCHAを学ぼう」
◇世界お茶まつり2025ホームページ
ＵＲＬ https://www.ocha-festival.jp