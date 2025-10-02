世界お茶まつり2025秋の祭典プログラムチラシ_1

写真拡大 (全7枚)

世界お茶まつり2025「秋の祭典」がいよいよ静岡県コンベンションアーツセンター“グランシップ”

（静岡市駿河区東静岡）において、10月23日から開幕いたします！

 


世界お茶まつり2025秋の祭典プログラムチラシ_1

 


世界お茶まつり2025秋の祭典プログラムチラシ_2

 

秋の祭典では、「#OCHAを買おう」、「#OCHAを体験しよう」、「#OCHAを学ぼう」の３つのカテゴリーで、様々なプログラムを実施いたします。

 

会期、会場について

会期：10月23日(木)～26日(日)10時～16時　※23日(木)のみ12時開場

会場：静岡県コンベンションアーツセンター“グランシップ”

◎入場登録不要、入場無料　※一部有料プログラム有

 

各プログラムについて

#OCHAを買おう」

 

#OCHAを体験しよう」

 

#OCHAを学ぼう」

 

世界お茶まつり2025ホームページ

　ＵＲＬ　https://www.ocha-festival.jp